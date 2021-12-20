Перспективи прийняття законопроекту про «зеленої енергії»

З огляду на, що на чергових засіданнях нардепи розглядають виключно поправки до закону про гральний бізнес (їх подано понад 3,5 тис.), Збираються підписи за позачергове засідання. Воно заплановано на наступний вівторок. Серед інших питань на розгляд хочуть винести законопроект №3658 про вдосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Суть в тому, щоб знизити вартість "зеленої" електроенергії на 6,4 млрд грн щорічно. Противниками законопроекту виступають деякі виробники, які не згодні зі зниженням "зеленого" тарифу Ось, що думає з цього приводу експерт Dragon Capital Денис Саква:

"Цей законопроект відображає домовленості між державою і виробниками електроенергії з поновлюваних джерел. Переговори з виробниками про зниження фінансового навантаження на енергосистему почалися ще в восени 2019 року - і закінчилися підписанням меморандуму в червні 2020 року.Але не всі учасники ринку підписали меморандум. Наприклад, це не зробили власники великих сонячних електростанцій.З огляду на те, наскільки затягнувся криза в галузі і наскільки він негативно впливає на інвестиційний імідж країни - це законопроект, швидше за все, буде підписаний до відходу Ради на канікули ".Раніше Кабмін підписав меморандум з "зеленими" енергетиками, яким передбачається зниження тарифу на сонячні електростанції (СЕС) на 15%, на вітряні електростанції (ВЕС) - на 7,5%. Також планується, що з 1 серпень ціна сонячної енергетики буде визначатися на аукціоні, а не за фіксованим тарифом.