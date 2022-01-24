Перспективи осіннього турсезону та підсумки літа

21:16 08 вересень Київ, Україна

Глава Всеукраїнської Асоціації туроператорів Ігор Голубаха оцінив підсумки корона-кризового літнього туристичного сезону, а також перспективи осінніх подорожей.



"Добре, що є такі країни як Єгипет і Туреччина, які робили та роблять все, щоб туди поїздили туристи - не дивлячись на погрози коронавірусу. Якщо говорити про виїзний туризм, то Болгарія, Чорногорія, Хорватія, попри певні обмеження (ті ж тести, необхідні для в'їзду), зробили Україну більш відкритою для подорожей.



Основна тенденція була зрозуміла - багато хто залишиться відпочивати в Україні. Так і сталося. Це допомогло окремим регіонам компенсувати втрати, понесені під час карантину. Але деякі готелі так і не відкрилися - економічні потрясіння через карантин боляче вдарили по туристичній галузі та інфраструктурі.



Якщо говорити про перспективи, то сьогодні з Європою немає ніякого розуміння, ясності. Закрито й популярний серед українців Таїланд.



Існують різні вимоги, які змінюються досить часто. І все ж, є певна надія, що буде можливість їхати відпочивати за кордон, в тому числі в осінньо-зимовий період. Але тут багато що залежатиме від внутрішньої ситуації в Україні, від того, чи не буде у нас зростання захворюваності. Якщо такі різкі сплески, які відбуваються останнім часом, триватимуть, наша країна буде й далі в туристичному сенсі закриватися і для приїзду сюди - і для виїзду звідси".