Перспективи - є! ... сказав Шарик

Росія - єдина з розвинених країн, де кілька десятиліть поспіль зменшується кількість вчених. Згідно зі статистикою, з 1990 року, коли РФ займала перше місце в світі за цим показником, кількість дослідників зменшилася з 992 тисяч до 348 000, тобто на 65%. У минулому році країну покинули 70 000 спеціалістів.

У 2018-му аналітики Boston Consulting Group провели опитування серед 24000 росіян. Дослідження показало, що половина російських вчених (50%) хочуть працювати за кордоном. Серед керівників компаній бажаючих покинути країну виявилося 52%, а серед IT-фахівців - 54%. До них готові були приєднатися 49% інженерів і 46% лікарів.

Три роки тому влада Росії почала національний проект «Наука», згідно з цілями якого, число вчених в Росії за три роки мала збільшитися на 35 тис. Людина. Але вийшло зовсім навпаки.

Престиж науки в Росії стрімко падає. В аспірантуру ніхто не хоче, а ті молоді вчені, які захистили дисертацію намагаються якомога швидше виїхати з Росії.Позначаються загальні проблеми з рівнем навчання, ніяк не може подолати Міносвіти. Але навіть якщо якимось дивом учні після ЄДІ зберігають в пам'яті якісь знання, сенсу йти в науку все одно не бачать. Що не дивно нинішнім рівнем зарплат.У лютому цього року Путін попросив розібратися з зарплатами вчених в регіонах. Одна з них вчених з Новосибірська, Анастасія Проскуріна, поскаржилася главі держави, її зарплата становить 25 тис. Руб., І разом з надбавками вона отримує всього 32 тис. Руб. Президент зажадав від міністра фінансів і глави Міністерства освіти і науки перевірити виконання його указу про «доведення зарплат вчених до 200% від середніх по регіону». У підсумку до Прискорений нагрянули силовики, яких цікавило, "хто підучив" її виступити з незапланованим заявою про проблеми в науці. Така собі «підтримка вчених» ...Про те, що російська фундаментальна наука перебуває в катастрофічному стані, вчені попереджали керівництво країни ще 12 років тому, коли соціально-економічна і політична ситуація виглядала більш благополучною. "Регрес триває, масштаби і гострота небезпеки цього процесу недооцінюються. Рівень фінансування російської науки різко контрастує з відповідними показниками розвинених країн. Величезною проблемою для Росії був і залишається масовий відтік вчених за кордон ", - говорилося у відкритому листі, адресованому тодішньому президенту РФ Дмитру Медведєву. Але, як то кажуть,« віз і понині там ».Матеріальна база, наукові колективи, рівень конкуренції в якій і народжуються нові відкриття, не кажучи вже про індекс цитованості статей в російських журналах - все це, очевидно, не на користь Росії. Так собі умови для зростання наукового потенціалу Росії і зростання самої науки, для розвитку якої важлива вимога - це відкритий обмін інформацією.І тут виникає ще одна причина, по якій наука в Росії переживає далеко не кращі часи. За останній час в Росії стався справжній сплеск шпигунських справ. В першу чергу в зоні ризику ті, хто оперує інформацією і контактує з зарубіжними колегами або організаціями. Сьогодні взагалі будь-яка інтелектуальна діяльність зав'язана на міжнародних контактах, без цього не може існувати наука, культурна сфера, журналістика, соціальні проекти. І бізнес. Під особливою увагою спецслужб опинилися очевидні потенційні «зрадники»: вчені, історики та журналісти. Тому «служіння науці» в путінській Росії перетворилося в дуже небезпечну справу. Мало у кого виникає бажання замість міжнародного визнання наукового співтовариства і державних преференцій отримати виклик на Луб'янку або «подорож» в колонію суворого режиму.Вся наука - це перспектива. Ну а все перспективне обов'язково засекретити «товариш майор», а сам учений буде, як і його бабусі з дідусями, невиїзним. Така перспектива.Заява Президента РФ Путіна на засіданні Опікунської Ради МГУ про те, що 2021 оголошено Роком науки та технологій виглядає досить сумнівно. Наука Росії не може розвиватися в сучасних умова. Навіть той факт, що в своєму щорічному посланні Путін зажадав виділити на розвиток науки понад трильйон рублів не врятує ситуацію. Тим більше, що ця сума «по дорозі» до вчених, як зазвичай осяде в кишенях чинуш від влади.Тому «перспективи» розвитку науки сучасній путінській Росії практично рівні «перспективам собачки Шаріка» з відомого анекдоту ...