20:13 01 січня Київ, Україна

Отримавши контроль над великим бізнесом, братки з 90-х увійшли до політики та стали олігархами. Щоб зберегти награбоване, вони почали співпрацювати з Кремлем, підкорилися Путіну, почали виконувати його накази. Протягом кількох років держава стала володіти всім тим бізнесом, який був приватизований у 90-х. Тобто фактично ті люди, що захопили бізнес у період після розпаду СРСР, стали представниками держави.

У той же час, у Росії виникали компанії та підприємства так чи інакше незалежні від Кремля та злочинних структур. Однією з таких компаній став "Яндекс". Довгий час ніхто не звертав увагу на, мабуть, одного з головних конкурентів «Microsoft». Однак, коли стало зрозуміло, що інтернет став витісняти телебачення, за нього взялися силовики Кремля.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російський «Яндекс» повністю перейшов під контроль держави. Людина, за словами якої, компанія стала проектом всього її життя – засновник Аркадій Волож – заявив, що залишає «Яндекс». Він наголосив, що вже кілька років не є керівником власної компанії. На початку грудня колишній голова Рахункової палати Росії Олексій Кудрін прийняв "пропозицію" "Яндекса" обійняти посаду радника з корпоративного розвитку. Тобто, член уряду тепер вказуватиме напрямок діяльності компанії, і наголошуватиме на підтримці Кремля.

У Росії не існує незалежних середніх та малих бізнесів. Все, що має цінність у цій країні, має, за логікою Кремля, належати державі. Це ще гірше, ніж заборона підприємництва в СРСР, оскільки, на перший погляд, Росія зацікавлена в нових робочих місцях та розвитку економіки, а з іншого, після того, як людина приділяє титанічні зусилля, щоби чогось досягти в тоталітарній державі, держава вся його справа забирає собі.