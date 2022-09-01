Переломний момент у війні настав

За словами голови ГУР (Головне управління розвідки) Кирила Буданова, росіяни починають розуміти, що їхня армія не така сильна, як їм розповідають по телевізору. Не в змозі більше продовжувати наступ, вони також не можуть тримати оборону. На цей момент це продемонстровано роботою їхньої ППО, яка не справляється проти українських атак по важливих об'єктах військової інфраструктури агресора на тимчасово окупованих територіях.

Також важливими є регулярні атаки на території росії. Вибухи складів, диверсії на залізничних коліях, підпали військкоматів, недавній вибух автомобіля пропагандиста Дугіна, антивоєнні настрої, що посилюються. Пересічні громадяни рф почали стикатися з луною війни в реальному житті і вона посилюється. У великих містах починають роздавати повістки, а розповіді знайомих про жахіття на передовій посилюють почуття тривоги та страху.

Чи можна це назвати переломним моментом, як сказав Буданов? Швидше, це один із факторів. На жаль, війна йде не так швидко, як усім би хотілося. І переломний момент відбувається не відразу, а поступово, протягом кількох місяців. Так, на початку червня російська армія втратила можливість наступати. Поступово росіяни почали усвідомлювати, що їх дурять. Західна зброя також повільно, хоч і впевнено, надходить до України. І так далі. Ціла низка факторів має значення для переломного моменту. Але немає сумнівів, що Україна переможе – питання часу.