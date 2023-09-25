Перехід на нове паливо загрожує стабільності роботи РАЕС

18:10 21 вересня Київ, Україна



Багато експертів у сфері енергетики вважають, що переведення РАЕС на нове паливо в ситуації, яка склалася, є несвоєчасним рішенням, а підхід нашої влади до цього питання не враховує інтереси українців. Досі станція так-сяк справлялася зі своїми завданнями. І це при тому, що майже половина персоналу АЕС була мобілізована попри всі запевнення про те, що співробітники критичної інфраструктури підлягають бронюванню. Приймайте як є: енергетика втратила значну частину кадрів через мобілізацію. И це ми ще не говоримо про те, скільки першокласних фахівців переманили та вивезли до себе у перші місяці війни наші американські партнери, які тепер продають нам своє паливо. Ось уже майже два тижні усі наші ЗМІ з гордістю повідомляють про те, що першу партію палива Westinghouse було завантажено у реактор Рівненської АЕС. Нібито Україна успішно наближається до ядерної незалежності від росії і треба це всім наочно продемонструвати. Але насправді все не так просто і легко, як це подається, і перехід на нове ядерне паливо - це тривалий, складний та трудомісткий процес, пов'язаний із певними ризиками. І вплутуватися в оце зараз - все одно, що совати самим собі дрючки в колеса.Багато експертів у сфері енергетики вважають, що переведення РАЕС на нове паливо в ситуації, яка склалася, є несвоєчасним рішенням, а підхід нашої влади до цього питання не враховує інтереси українців. Досі станція так-сяк справлялася зі своїми завданнями. І це при тому, що майже половина персоналу АЕС була мобілізована попри всі запевнення про те, що співробітники критичної інфраструктури підлягають бронюванню. Приймайте як є: енергетика втратила значну частину кадрів через мобілізацію. И це ми ще не говоримо про те, скільки першокласних фахівців переманили та вивезли до себе у перші місяці війни наші американські партнери, які тепер продають нам своє паливо.

Станцію теперішнім часом фактично обслуговує критичний мінімум співробітників, який є необхідним для стабільної та безпечної роботи. І немає жодних гарантій, що через мобілізацію їх чисельність не продовжуватиме скорочуватися й надалі. Будь-яка позаштатна ситуація зараз - величезний ризик. А процес переходу на нове паливо - це колосальне додаткове навантаження, яке просто злочинно звалювати на той персонал станції, що залишився. І ми не враховуємо зараз зовсім вже апокаліптичні сценарії. Попереду зима, скоро вже почнуться перші серйозні холоди. Від стабільної роботи станції залежить і благополуччя мирних жителів, і багато в чому боєздатність наших військ. А наша влада розпочала переможний перехід на нове ядерне паливо, який неможливо реалізувати нормально з тими кадровими ресурсами, які ми зараз маємо. У нинішній ситуації постійні перебої енергопостачання та порушення у роботі станції просто неминучі. А я нагадую, що йдеться про благополуччя та життя людей.

Звичайно, коли пишуть про те, що Зеленський та київська влада наказали прискорити перехід станції на американське паливо, усі розуміють, що на українських політиків також тиснуть та підганяють американські партнери. Але неможна ж бути такими халдеями та соплежуями! Керівництво країни повинно у першу чергу відстоювати інтереси своїх громадян, і тільки потім турбуватися про забаганки іноземних партнерів.