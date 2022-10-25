Переговори Остіна та шойгу можуть свідчити про розкол у кремлі

17:39 25 жовтня Київ, Україна

Безумовно, на цей момент шойгу знаходиться в одному човні з путіним. Водночас невдачі терористів на полях битви в Україні призвели до надламу в російських елітах. У здаванні окупованих територій росіяни почали звинувачувати шойгу. Хвилю звинувачення підтримали противники глави міноборони рф – Кадиров, Пригожин, а також низка так званих військкорів. Шойгу чудово розуміє своє становище. За найменшої нагоди, його можуть усунути з поста і, у найкращому разі, відправити пасти оленів у Туву.

Не виключено, що початок відновлення комунікацій Пентагону з шойгу можуть свідчити про бажання глави міноборони рф зберегти своє становище, а, можливо, і життя. У той самий час, розмова не мала конфіденційного характеру, а значить якихось відкритих пропозицій про, умовну, ліквідацію путіна не може бути й мови. Тим не менш, певні натяки все ж таки могли прозвучати.

Відомо, що відразу після розмови з шойгу Остін зателефонував своєму колезі з України, міністру оборони Олексію Резнікову. Без сумніву, глава Пентагону передав суть діалогу із шойгу. А це, у свою чергу, може говорити про те, що Остін у розмові з російським міністром провів розвідувальну роботу і поділився своїми висновками з Резніковим.

Так чи інакше, комунікацію з противником за посередництва українських партнерів не варто сприймати як зраду. Заяви Заходу щодо росії є обманом. Єдиним логічним завершенням війни в Україні є її перемога на полі бою. Остаточною точкою у протистоянні стане зміна російського керівництва. Телефонні розмови Ллойда з шойгу необхідно сприймати як один із методів досягнення цієї мети.