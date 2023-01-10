Передача Заходом танків Україні вже обговорюється

11:26 10 січня Київ, Україна

Одночасно зі США, які внесли до списку військової допомоги броньовані машини «Bredley» (50 штук), свій внесок зробили німці (до 40 БМП «Marder») та французи (AMX-10 RC – кількість поки що невідома). Постачання важкого озброєння Україна просила дуже довго і нарешті почала його отримувати.

У той самий час, не припиняються переговори про передачу Києву важчого озброєння, а саме танків - Leopard 1, Leopard 2, Abrams, радянських танків, що залишилися в країнах НАТО з часів Холодної війни і т.д. Зрештою дійшли до того, що західні партнери припинили відповідати "категоричною відмовою" і тепер "не виключають постачання танків у майбутньому". Так само, кілька місяців тому, Захід говорив про БМП, MLRS, ракети та інше озброєння серйозніше за «Javelin» і «Bayraktar», які наша країна тепер отримує регулярно.

Головною причиною відмов дати Україні все, що вимагає наша влада, на Заході називають “побоювання прямого військового зіткнення росії та НАТО”. Водночас у кремлі давно кажуть, що Захід є “безпосередньою стороною конфлікту”, але досі жодна російська ракета або армія не перетнула кордон західних країн (за винятком випадкових інцидентів). Такі політичні ігри коштують життя тисячам людей.

Так чи інакше, незабаром Україна має отримати такі необхідні їй західні танки і переговори підуть про більш сучасну техніку. У Німеччині, наприклад, вже обговорюють поставки Києву «Leopard» старих і нових моделей. Поки що йде дискусія і, очевидно, Берлін не робитиме цього першим, а дочекається, як це неодноразово бувало, США.