Пенсії та зарплати з Фонду для боротьби з COVID-19

17:17 08 липень Київ, Україна

Мінсоцполіткі запросило кошти для Пенсійного фонду України з Фонду для боротьби з COVID-19

На думку політолога Валерія Димова, це спроба влади вирішити проблеми, які існували задовго до коронакрізіса. Таким методом вирішити питання із затримками державних виплат неможливо.

«Це не стільки проблеми з коронавірусів, як проблеми з аматорським підходом до врегулювання кризових ситуацій владою. Проблеми з виплатами платежів ми отримали ще до коронавируса в грудні. Тоді у нас з'явилося скорочення капітальних витрат, тоді було невиконання бюджету і, за різними оцінками, говорилося про десятки мільярдів гривень. Проблеми були задовго до коронавируса. У січні ми вперше за 49 місяців отримали падіння ВВП, але владі вигідно списувати своє невдале керівництво на коронавірус, як об'єктивний фактор. Є проблеми з виконанням бюджету, з надходженням і це більшою мірою не пов'язано з коронавірусів. Наприклад, митниця виконала план надходжень шляхом зменшення плану на 30%. Ми розуміємо, що це брехня », - сказав Димов.

На його думку, виплата з Коронавірусние фонду пенсій і заробітних плат не вирішить проблеми.

«Гроші фонду на подолання наслідків коронавируса повинні використовуватися виключно на боротьбу з коронавірусів. Через ці проблем виникає спокуса направити ці гроші туди, куди не планувалося », - підкреслив Валерій Димов.

Політолог додав, що в такий ситуація влада маніпулює, перенаправляючи кошти фонду не за цільовим призначенням.