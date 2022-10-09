Сумна українська демографія

Останній офіційний перепис населення в Україні проводився двадцять років тому, у грудні 2001 року.

Згідно з рекомендаціями ООН, перепис належить проводити раз на 10 років. Тоді, далекого 2011-го, на це просто не вистачило грошей, хоча висловлювалися думки, що тодішня влада на чолі з Януковичем просто хотіла провести парламентські вибори 2012 року, відштовхуючись від існуючої статистики. Підрахунок українців переносили ще двічі, на 2013 та 2016 роки, а у 2020 у держбюджеті на перепис навіть було передбачено 3,4 млрд гривень, але втрутився коронавірус і гроші перейшли до фонду боротьби з поширенням пандемії.

Проведення перепису населення входило до кола передвиборних обіцянок президента Зеленського, але чим перераховувати все, що він не виконав, легше згадати, що виконав. Ось антиолігархічний закон, наприклад, дехто навіть два телеканали продав, щоб змахнути з себе тінь олігархату, і тепер є простим громадянином, зовсім не олігархом. Працює закон!

У липні цього року представник ООН з гуманітарних питань в Україні Асенефу Лубрані заявила, що владі країни абсолютно необхідно провести перепис населення, оскільки чисельність населення України невідома.

Перепис 2001 року показав, що населення України становить 48 млн осіб, що вже сильно відрізняється з результатами останнього радянського перепису 1989 року, коли українців нарахували трохи більше 51 мільйона. Виходить, що людей стало на три мільйони менше за 12 років. Саме з 1993 року приріст населення України показує стабільні мінуси. Якби перепис відбувся у 2011, то нарахували б уже лише 45 мільйонів, але, звичайно, ці цифри дуже приблизні, оскільки отримані на основі обробки не всіх показників.

Звідси випливає, що влада має досить невиразне уявлення про те, скільки людей проживає на території України в даний час, а значить розрахунки з вакцинації, планування бюджету країни та пов'язане з цим наповнення пенсійного фонду проводиться на око.

Якщо знову повернутись до впертих цифр, то в 2021 році середні показники народжуваності становлять приблизно 1300 осіб на день, смертність мінусує населення на 1800 жителів, разом Україна зменшується зі швидкістю 500 осіб на день.

Не піддається точному визначенню кількість трудових емігрантів, які роками живуть у Польщі чи Росії, але регулярно приїжджають на батьківщину у свята. На сьогоднішні заробітчани становлять найвідчутнішу втрату в чисельності, хоча складно назвати навіть приблизні цифри.

За офіційними даними чисельність населення України переживала небувалий підйом якраз у радянський період у вісімдесяті роки 20-го століття, а здобуття свободи та незалежності спонукало наш народ на масове паломництво з метою заробітку на фізично-складних та низькооплачуваних видах робіт. Заробітчанам пропонуються найнепрестижніші вакансії з скотарськими умовами праці без пільг і гарантій. Точна статистика скільки наших громадян гине або безвісти пропадає, виїхавши з країни на заробітки, також відсутня.

Соціальний геноцид сучасності йде чи не більшими темпами, ніж у голодомор 30-х років. Тоді також не було точних цифр і втрати України від голоду оцінюються від двох до п'яти мільйонів людей. Жах у тому, що вільна євроспрямована країна за роки незалежності втратила близько 8-10 мільйонів.