ПАРЄ визнав кремлівський режим терористичним

20:10 17 жовтня Київ, Україна

Як уже говорилося, для визнання Росії країною спонсором тероризму мають відбутися фундаментальні зрушення. Очевидно, вони почали відбуватися.

Європа нарешті остаточно визначилася у своєму ставленні до війни в Україні. У той же час Росія як держава не була визнана спонсором тероризму.. Ухвалена резолюція ПАРЄ (Парламентська асамблея ради Європи) відноситься до путінського режиму. Це означає, що тепер Захід підтримує Україну в прагненні повалити Путіна і якщо й продовжить діалог, то лише з новим правителем РФ, якою б формою це державне утворення не прибувало після ліквідації головного терориста планети.

На жаль, для такого рішення були потрібні тисячі життів мирних громадян України. Тим не менш, прийнята резолюція має активувати запуск механізму створення антитерористичної операції щодо усунення Путіна з його посади. Як і коли це станеться - покаже лише час. Залишається сподіватися, що Захід не чекатиме, поки бункерний дід зважиться застосувати ядерну зброю, для початку більш рішучих дій.