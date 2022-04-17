Партизанський рух в Україні

У перші дні війни, рашисти, на чолі зі своїм ватажком, говорили, що "український народ захоплений нацистською хунтою", а рашистську "армію зустрічатимуть як визволителів". Саме “визволення” було початковою “метою” війни агресора проти України. Поруч також стояли "демілітаризація" та "денацифікація" країни. Всі ці поняття настільки були розмиті, що крім загальними фразами їх не могли пояснити навіть самі творці.

“Як не дивно”, на окупантів ніхто не чекав в Україні. Звісно, існували окремі прорашистські елементи, які були навіть двадцяту частина населення. Згуртованість українців та небажання стає черговою невизнаною республікою на чолі з прокремлівськими слугами, створили найсильніший опір серед місцевого населення, про що, до речі, попереджали усі незалежні експерти.

У той же час, партизанський рух “заповідали” північні, центральні та західні регіони. Причина тому - більші ліси і зелені насадження, де можна сховатися. Однак, як показують реалії, партизанський рух набирає сили на півдні та сході країни, де суцільні степи та поля, а із зелених насаджень лише тонкі лісосмуги на узбіччі міжміських доріг.

Так, у Мелітополі, з 20 березня до 12 квітня було знищено 70 окупантів. Партизани систематично ліквідували нічні патрулі, використовуючи холодну чи вогнепальну зброю. Варто зазначити, що, за даними розвідки України, людей, які здійснюють вендетту, знайти не вдалося. Тобто, рашисти й надалі гинуть, навіть не розуміючи з якого боку, і в яку хвилину їхнє життя закінчиться.

Крім того, на південному, південно-східному напрямках відомі у випадку партизанської війни за ініціативи фермерів. Вони готують методичні вказівки для мешканців своїх сіл, а також інших українців, які також бажають приєднатися до сил опору. У них, фермера докладно описують, як можна ліквідувати супротивника підручними засобами: отруїти, засліпити, підірвати, вивести з ладу техніку, спалити, деморалізувати, позбавити сну та відпочинок.

Недарма багато експертів говорили, що захоплення території України нічого не дасть. Люди, які не бажають, щоб їх “звільняли”, не стануть частиною країни-агресора.