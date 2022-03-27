Партизанський рух України

20:31 27 березня Київ, Україна

Сили спротиву України складаються буквально з кожного жителя країни. Ніхто не бажає “російського світу” на нашій землі, крім окремих зомбованих особин, які були раніше завербовані спецслужбами агресора або зазнали пропаганди рашистів. Хтось бере участь у гуманітарних місіях, хтось допомагає у постачанні, хтось влаштовує хакерські атаки, хтось мимоволі опинився в інформаційному війську. Крім того, більшість українців створює свій партизанський рух.

25 березня надійшла інформація, що спецслужби України взяли під свій початок деяких партизанів та готують їх для впровадження у ворожі тили. Тепер, окрім "хірургів" зі спецпідрозділів, знищенням постачання окупантів займуться українські добровольці. Партизанські загони, здебільшого, складаються з мисливців, тому люди знають, як поводитися зі зброєю.

Варто зазначити, що добровольці не є військовими людьми. Теоретично, їм діють правила війни, отже, особливої гуманності окупантам від них годі було очікувати. Насамперед, це стосується полонених.

Після того, як тепло прийде в Україну, зелені насадження перетворять війну на справжнє пекло для рашистів, оскільки вони не зможуть навіть побачити, звідки по них ведеться вогонь.