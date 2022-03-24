Параноя у “царя”

"У Кремлівській верхівці назріває змова". Швидше за все, такі думки дедалі частіше відвідують плешиву голову правителя рашистів. Інакше як пояснити зміну кухарів, прибиральників, охорону у його бункері? "Ці люди знаходяться до мене ближче за всіх, а значить, вони мають реальну можливість мене вбити", - мабуть, так думав "бункерний", коли вирішив усіх звільнити і найняти новий персонал.

Окрім того, чищення пройшли у силових структурах: ФСБ, СЗР, Міністерстві оборони, Росгвардії.. Параноя старої людини, підкріплюється старечим маразмом та постійною напругою. Очевидно, що й без того недовірливий чекіст перестав покладатися хоч на когось. Вперше не без причини.

Відомо, що за його голову було призначено нагороду в 1 млн доларів. Російський бізнесмен, який проживає в США, Олександр Конанихін заявив про початкову суму в 1 млн. доларів і закликав інших заможних людей "скинутися". Проте винагорода навіть у кілька мільйонів доларів, не найстрашніше для "бункерного". Найгірше, що він позбавив своє оточення грошей через введення санкцій. Було втрачено мільярди доларів. Він перетворив своє оточення на потенційних ворогів і тепер їх боїться.

Очевидно, що останні дні існування терориста №1 пройдуть у страху, нервовому напруженні та нескінченному стресі. Щодня генерали не приносять добрих новин, війна програна на самому початку, грошові резерви заморожені, народ, не сьогодні-завтра, почне сумніватися у необхідності війни. Найкращим варіантом для істоти, яка влаштувала війну, вирушить до зали суду міста Гааги. В іншому випадку, на нього чекає вкрай не приємна кончина, серед зрадників, які не гидують усунути його кривавим шляхом.