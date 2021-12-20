Папа Римський розповів про ставлення до переобладнання собору в мечеть

08:41 13 липень Київ, Україна

Папа Римський Франциск висловив співчуття з приводу зміни статусу стамбульського собору Святої Софії з музею в мечеть.

Про це понтифік сказав під час традиційної недільної проповіді для римлян і туристів, які зібралися на площі Святого Петра, повідомляється на порталі офіційному новинному порталі Ватикану.

"І море забирає далеко мої думки, в Стамбул. Маю на увазі Святу Софію. Це завдає мені велику біду", - підкреслив Папа Римський.

Рішення президента Туреччини Реджепа Ердогана про позбавлення Собору Софії статусу музею викликало почуття "горя і розчарування" також у Всесвітній раді церков (ВРЦ) і Євангелічної церкви Німеччини. Представники звернулися до турецького лідера з листом, в якому закликали переглянути рішення.

У свою чергу, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення Анкари про зміну статусу собору Святої Софії. За його словами, Туреччина скористалася своїм суверенним правом, а її критикують країни, "які не можуть боротися з ісламофобією на своїй території".