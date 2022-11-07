Папа Франциск визнав, що не НАТО стало причиною цієї війни

Митрополит УГКЦ Борис (Гудзяк) дав інтерв'ю Телеграфу.

«Окрім того, що Папа Франциск уже сотні разів звертався з молитвою за Україну, він двічі на тиждень – у середу та неділю – вимовляє урочисті промови до миру. Практично щоразу, навіть до лютого, він говорить про Україну та засуджує всі звірства. Довгі місяці не називалася росія, але з 27 серпня, коли була гостра заява Ватикану, росія була нарешті названа. Папа в присутності двох мирян – Дениса Коляди та Мирослава Мариновича – чітко сказав, що той, хто не захищає себе, уподібнюється до самогубця. А ті, хто себе захищає, захищають і безневинних людей», – наголосив митрополит Борис.

Проте, за його словами, деякі попередні двозначні речі, звісно, залишаються у пам'яті.

«Дуже важливо і, здається, це не зовсім усвідомлено, що звільнення наших військовополонених, включаючи командирів "Азова", відбувалося за сприяння Папи Римського. Велися переговори, в яких брав участь турецький президент, і так виглядало, що Туреччина вже здається, а Папа через Ердогана підштовхнув цей процес. І це було на підставі прохань української влади. Там був Буданов. Денис Коляда запропонував Папі з ним зустрітися. Це була дуже змістовна та тривала зустріч, яка відбулася ще у серпні», – сказав владика Борис.

Митрополит УГКЦ наголосив, що Ватикан не працює у дусі політичних заяв. Він намагається до останнього моменту залишити можливість бути посередником. Свого часу Папа Іван Павло II оминав назву країни-агресора, коли була війна в Югославії.

«Нам же будь-які двозначності у цій ситуації дуже болять. І я міг це особисто Папі сказати 26 серпня. Ми півтори години розмовляли. Я пояснював, що це патології російської культури, наскільки це є небезпечним і що українці сказали, що не будуть рабами. Афроамериканці не будуть рабами у Сполучених Штатах, Америка не буде колонією Англії, Алжир – Франції, а Україна – росії… Я саме такими словами казав Папі. І не НАТО – причина цієї війни.

Навпаки, якби Україна була в НАТО з 2008 року, як президент Буш тоді пропонував (але Франція та Німеччина завадили цьому), цієї війни не було б. Папа кивав головою, він визнав це. Процес спілкування продовжується, і не можна сумніватися, що Папі глибоко мерзенні дії росії. Він сказав патріарху кирилу у прямій розмові, що той не може бути слугою путіна, влади. Тому патріарх не хотів зустрітися з ним у Казахстані. Тому що Папа висловився чітко і так, як до цього Папи не висловлювалися», – наголосив митрополит Борис (Гудзяк).

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон зустрічався з Папою Римським Франциском та обговорював Україну з офіційними особами Ватикану.

Папа Римський Франциск під час чергової промови на Бахрейнському міжконфесійному саміті приділив велику увагу жахливим наслідкам світових воєн.

Папа Франциск розповів "драматичний сценарій", назвавши його також "дитячим", у якому лідери держав "грають з вогнем, ракетами, бомбами та зброєю, покриваючи наш спільний будинок попелом та ненавистю".