Пандемія і новий навчальний рік: вчителі в зоні ризику?

20:28 17 серпень Київ, Україна

Українські школи підготовлені до нового навчального року в усіх санепіднормам, але незважаючи на всі заходи, вчителі будуть в зоні ризику інфікування, тому що більшість дітей є безсимптомними носіями коронавируса

Так вважає глава БО «100% життя» Дмитро Шерембей

«Вчителі виявляться на самому вістрі ризику інфікування. У будь-якому випадку велике скупчення людей - це завжди коефіцієнт можливості передачі вірусу, а діти - це та категорія людей, які можуть безсимптомно переносити коронавірус, і не існує ніяких очевидних ознак, що у них є це захворювання. Це знижує поріг пильності. В кінцевому рахунку, якщо подивитися вікові групи по всій Україні, то вчителі найбільш схильні до ризику », - сказав Шерембей.

Він пояснив, що небезпека зростає в зв'язку з тим, що діти є безсимптомними носіями коронавируса і контактують як з учителями, так і з дорослими вдома.



Він додав, що санітарні правила, спрямовані на зниження контактів, можуть зменшити рівень заражень.

«Але у мене немає уявлення, як в школі це можна організувати», - зазначив Дмитро Шерембей.

На його думку, в школах повинні прорахувати алгоритм дій в тому випадку, якщо носієм вірусу будуть діти, у яких немає симптомів.