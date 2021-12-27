Пандемія і новий навчальний рік: вчителі в зоні ризику?

Українські школи підготовлені до нового навчального року в усіх санепіднормам, але незважаючи на всі заходи, вчителі будуть в зоні ризику інфікування, тому що більшість дітей є безсимптомними носіями коронавируса.
Так вважає глава БО «100% життя» Дмитро Шерембей
Він пояснив, що небезпека зростає в зв'язку з тим, що діти є безсимптомними носіями коронавируса і контактують як з учителями, так і з дорослими вдома.
Він додав, що санітарні правила, спрямовані на зниження контактів, можуть зменшити рівень заражень.
На його думку, в школах повинні прорахувати алгоритм дій в тому випадку, якщо носієм вірусу будуть діти, у яких немає симптомів.
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