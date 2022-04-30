22:21 31 липня Київ, Україна

На землі немає нічого такого гарного, що у своєму першоджерелі не мало б гидоти (А.П. ЧЕХОВ)

Вульгарність і обмеженість вже вчорашніх дій (а саме 30 липня 2021 року) ДЕЯКИХ!!! працівників СБУ під керівництвом кодла 95-го кварталу, не тільки принижують Україну, як правову Державу, а і є доказом беззахисності громадян.

"Стінка на стінку" силових органів відбувається не випадково. Або хтось зайшов в глухий кут (я про ТРІО: Вельможного Зе, Арахамію, Єрмака), або це вистава за спланованим і погодженим сценарієм агентів Кремля (тут про це ТРІО також, напевно)!

У випадку з Навальним в РФ, коли йому в труси засунули отруйні речовини, можливо провести паралель із #трусичауса, бо вже сьогодні, на деяких каналах, деякі персоналії брали моделі трусів і піарили ситуацію, що склалась, прикладаючи надзусилля яскравіше викласти свою позицію до влади по цій темі #трусичауса. Але "ТРУСЫ" декларувались Навальним, як боягузство влади РФ перед опозицією. Щодо #трусичауса, то тут явно (як на мою думку, але пишу іронічно про це) на висоті використання режисерського задуму, акторської гри та драматургії.

Так само ось бувають люди, які завжди говорять одні тільки розумні і хороші слова, але відчуваєш, що вони тупі люди (А.П. ЧЕХОВ)

Арестович, Шарій, Тимошенко, Арахамія, Єрмак, Зеленський, Путін - головні герої в номінації "брехун 2021"! Тож хто отримає "на горіхи"? (прим. автора - в номінації "Путін вбивця" Президентом США Джо Байденом був нагороджений Володимир Володимирович Путін).

ЕКСПОЗИЦІЯ

В одній столиці однієї держави в офісі для президентів. Там пахне дорогим одеколоном, сигарами та легким запаморочливим ароматом, що в перші хвилини присутності справляють на вас таке враження, ніби ви в дорогому борделі чи то у заміському будинку наркобарона. В офісі мешкають пять людей. Перший - вже не худорлявий придворний блазень з постійно шморгаючим носом і бридким голосом. Другий - міщанин, який видає себе за поважного цапа (з португальського Mandarim). Йому одному дозволяється "ходити туди - не знаю куди, приносити те - не знати що" (російська народна казка). Він любить щоби йому прислужували, бо в цьому він наслідує третього мешканця, який є єдиним "из благородных", що отримав паспорт громадянина держави, за декілька років до призначення керівником фракції і приїзду у державу. Він із заможної сімї, яку з певного моменту почали переслідувати нещастя. Маючи псевдонім Д.Браун він насилу вивчився і отримав посаду. Але його хворобливість виражена у манії переслідування, спонукала його завести міцну дружбу з такими, як він. Четвертий мешканець - "запливлий жиром, майже круглий мужик з тупою, абсолютно безглуздою пикою". Здається, що він втратив здатність мислити і відчувати; він не реагує, навіть коли Д. Браун його по звірячому бє ліктем у бік, вказуючи, що фраза "баба робоча, як корабельна сосна" не зовсім підходить для характеристики тендітних гувернанточок. Пятий і останній мешканець - "худорлявий шатен з добрим, але трохи лукавим обличчям", в простонародді його кличуть "Люся". У нього манія величі, але з дивною властивістю. Час від часу він повідомляє у соціальних мережах "**********************************(некоректні образи і присвоєння невідповідних йому дефініцій)" (цитата із фільму "Міміно" - " ..такие вопросы задаете, что неудобно отвечать..даже..").

ЗАВЯЗКА

" Викрадення сторіччя" - інформувала преса (та сама Майя Григоріївна Санду Президент Молдови висловила "своє занепокоєння" з цього приводу самому Зеленському).

Третього квітня цього року колишнього суддю Миколу Чауса, за повідомленням молдовських медіа, викрали троє невідомих у Кишиневі. Через майже чотири місяці він нібито сам прийшов в одних трусах на "побивку" у село, що розташоване недалеко від україно-молдовського кордону.

Біографія Миколи Чауса гідна екранізації. Ось чому за лічені "хвилини" за "зіркою" заїхали "по дорозі" працівники СБУ і відвезли його у Київ.

В Україні суддя Чаус став фігурантом безлічі скандалів, гучних звинувачень і кількох кримінальних проваджень. Зокрема на посаді судді Дніпровського райсуду Києва Чаус ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи права в людей, які брали участь в акціях протесту проти режиму В. Януковича. А вже у серпні 2016 року Чаус потрапив у поле зору правоохоронців - його звинуватили у вимаганні й отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. Замість соленого сала в скляних банках співробітники НАБУ знайшли закопаними у городі доляри ("Гражданє, хранітє дєньгі в сбєрєгатєльной кассє! Єсли, конєчно, оні у вас єсть..!" - Жорж Мілославській з фільму "Іван Васильович змінює професію"). Після чого суддя Чаус втік до Молдови.

Наразі, всієї цієї історії могло і не бути з суддею Чаусом, якби керовники держави не вимагали піти на зустріч слідству (прим. автора - як і до речі цього вимагають від бойового генерала Павловського) і свідчити проти Порошенка.

Тому така катавасія.

РОЗВИТОК ПОДІЙ

Гонитва з кортежеів авто посеред столиці (піддаючи небезпеці рядових водіїв на дорозі та пішоходів на тротуарах), де вслід СБУ кричало в рупор "ЗУПИНИТИСЬ" саме НАБУ, в кінцевому етапі призвела до взяття у кільце місце розташування "викрадачів" судді Чауса. На цей момент адвокат доповів, що такого арештанта у СБУ не має. "Заєць - Волк - Волк - Зяєць" ("Ну постривай" мультфільм).

Кажуть у самого СБУ його викрали вже цигани або інопланетяни або Порошенко ;)

КУЛЬМІНАЦІЯ

Життя в Україні схоже на гостросюжетний серіал. Надіюсь на багатосерійність. Це не кінець.

Хотілось, щоби у серіалі було показано самовіддану роботу силових (правоохоронних) органів для яких закон понад усе.

Хочеться завити (заявити) "АВАКОВ ВЕРНИСЬ"!!!

РОЗВЯЗКА

Фільм " Місце зустрічі змінити неможливо" 4-та серія: (російською) "... и поверте, кто то ответить за это"

ДАЛІ БУДЕ!

P.S. "ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ", -ГЛІБ ЖЕГЛОВ (екранізація фільму листопад 1979 року)