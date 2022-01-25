Пожвавлення Нормандського формату: чи відбудеться зустріч лідерів країн?

Зустрічі у Нормандському форматі припинилися з ініціативи Росії. Наполягаючи на виконанні власних ультимативних вимог, Кремль не раз блокував переговори на найвищому рівні. Крім того, весь 2021 Росія блокувала зустрічі навіть радників президентів країн Нормандського формату.

У середу мають відбутися переговори між представниками лідерів чотирьох держав. Метою зустрічі є організація переговорів на найвищому рівні. У той же час, передбачається, що Росія також продовжуватиме наставати на виконанні власних вимог, які мають на увазі виконання Мінських угод у тому форматі і в тій каденції, в якій вони були підписані спочатку. Суть їх така, що Україна буде зобов'язана прийняти особливий статус Донецької та Луганської областей, які підпорядковуватимуться Кремлю, але матиму силу слова у внутрішній та зовнішній політиці України.. Природно, що на такі вимоги Київ не може піти, а значить, виконання Мінських домовленостей у тому форматі, в якому вони існують на даний момент, – не можливе.

Президент Зеленський уже пропонував внести коригування у значення написаного у документі, щоб дійти компромісу. Прийняття умов Путіна фактично надасть йому можливість позбавити Україну часткового суверенітету і поступово повернути до свого складу, як це відбувається з Білорусією.

У цьому й полягає загвіздка – агресору не потрібні компроміси, йому потрібна територія України. Тому так важливо використовувати санкції вже зараз, щоб послабити хватку Путіна і не віддавати жодної частини української землі.