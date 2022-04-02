Відведення військ агресора – військові маневри

"Відведення військ не означає припинення вогню" - заявив представник сторони окупантів Мединський. Жодних ілюзій щодо того, що рашистський відступ від столиці означає припинення бойових дій, не виникло. Крім того, про такий сценарій за кілька днів до переговорів говорив Олексій Арестович.. За його словами, не досягнувши цілей згідно з початковим планом, рашисти почнуть перекидати війська з півночі на схід у зону ООС, щоб захопити Донецьку та Луганську області в межах їхніх адміністративних кордонів, а також намагатися утримати захоплені південні напрямки.

Водночас британська розвідка повідомила, що відведення рашистів від Києва не означає відмову від захоплення столиці. За словами закордонних військових експертів, окупанти проведуть ротації та доукомплектування, після чого продовжать атакувати Київ.

Ситуація свідчить, що рашисти не можуть впоратися з українськими військовими. У них немає не сил, не ресурсів для цього. Якби накази віддавали професійні військові, вони давно завершили б війну, оскільки поразка рашистів очевидна, а продовження агресії призводить до великих безглуздих втрат з обох сторін. Але оскільки "бункерний" наказав продовжувати війну, не звертаючи уваги на втрати, то навіть відведення військ з метою перегрупування виглядає дивно.