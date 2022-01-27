Отруєння - нова норма боротьби з неугодними

Кремль продовжує труїти супротивників і неугодних владі людей. І мова зараз піде не про Навального, а про наступних жертв. Як повідомляє колишній депутат Держдуми, а нині російський опозиціонер Дмитро Гудков, на цей раз нове отруєння сталося в Новосибірську.

Невідомий чоловік увірвався в передвиборчий штаб опозиції, розбив там пляшку з хімікатом, втік - а члени штабу в результаті потрапили в лікарню з отруєнням.

Ось як вони описують свій стан: "Зараз стало краще, але відчуття, ніби обличчя стікає вниз, приблизно як коли знеболюють зуб. Паморочиться в голові, все уповільнено, але вже не нудить".

Коли лікарі дізналися, що перед ними опозиціонери, то стали насміхатися та практично відмовилися допомагати або ставити діагноз.

Отруєння - нова норма. Хімічна атака - реальність. Нездатна перемогти в чесній боротьбі влада вже не обмежується зняттям з виборів: їй важливо знищити опонентів фізично. Але навіть в бійці вони можуть нападати тільки зі спини і вдвох на одного - як на Єгора Жукова. Або використовувати отруту. А якщо виходять лицем до лиця, то ця особа обов'язково буде в масці.