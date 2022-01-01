Отруєння Навального - політичний хід?

19:22 20 серпень Київ, Україна

Одна з версій отруєння Навального, це підмісив в чай токсин, але і не виключається можливість інсценування.

На думку політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталія Бала, що відбулося більше схоже на фейковий інформацію, з метою повернення в публічний простір.

«Якби це офіційно було заявлено, що це саме отруєння було. Хоча, знову ж таки, для спарингу, як партнер Путіна, він був зручний. Тому він не був політичною загрозою. У цій ситуації може бути багато додаткових версій. Можливо, з часом ми дізнаємося, що це було і чи була там дійсно політична складова », - сказав Бала.

Політолог зазначив, що в даний час, коли такі основні події, як вибори в РФ, завершилися, у чинної влади немає підстав шкодити Олексію Навальному.