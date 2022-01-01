Отруєння Навального - політичний хід?

Одна з версій отруєння Навального, це підмісив в чай токсин, але і не виключається можливість інсценування.
На думку політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталія Бала, що відбулося більше схоже на фейковий інформацію, з метою повернення в публічний простір.
«Якби це офіційно було заявлено, що це саме отруєння було. Хоча, знову ж таки, для спарингу, як партнер Путіна, він був зручний. Тому він не був політичною загрозою. У цій ситуації може бути багато додаткових версій. Можливо, з часом ми дізнаємося, що це було і чи була там дійсно політична складова », - сказав Бала.
Політолог зазначив, що в даний час, коли такі основні події, як вибори в РФ, завершилися, у чинної влади немає підстав шкодити Олексію Навальному.
«Велике питання, чи могла російська влада, не маючи реальних причин, отруїти Навального. Знову ж, таке було, що йому десь було погано. Крім того, у російської влади така репутація, що можна і створити такі інсценування з отруєнням. Але з точки зору мотивів - я їх не бачу. А ось з боку Навального - він повернувся до медійного простору, відбуваються протести в Білорусі, і він може на цій хвилі претендувати на роль якогось лідера. Причому все його минулі дії тільки мобілізували прихильників Путіна », - пояснив Віталій Бала.
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