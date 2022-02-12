Відкритий ринок газу: ризики для побутових споживачів

Спеціальні умови постачання газу населенню за фіксованою ціною не діють вже більше місяця. За цей короткий відрізок часу тільки сам факт зміни умов покупки газу населенням встиг обрости міфами та страхами, які особливо посилилися напередодні нового опалювального сезону.З 1 серпня запрацював відкритий ринок газу, за правилами якого кожен продавець самостійно визначає ціну на газ. З цим пов'язали природне зростання цін на газ в кінці літа, спрогнозували «показові» відключення за несплату та «голодну й холодну» зиму для неплатників. Існує і протилежна думка: за газ можна і зовсім не платити. Адже є Постачальник останньої надії, який буде постачати газ у борг, у разі якщо від вас відмовилися інші постачальники, і так довго, скільки знадобиться. Давайте розберемося, де правда, а де вигадка.У серпні ціна на газ в Україні виросла на 9%, деякі експерти прогнозують зростання на 40%. Але це занадто песимістичний прогноз: з входженням у опалювальний сезон ціна буде поступово зростати, але різкого стрибка не буде. Подібне зростання спостерігалося і минулого року.Багато експертів маніпулюють цією темою і пов'язують таке підвищення з введенням ринку газу і скасуванням фіксованих цін. Але так звані «пільгові» умови для населення так чи інакше завжди прив'язувалися до ринкової ціни, в межах плюс-мінус 5-10%. Українська ціна зростає разом з європейською і залежить від низки факторів: наповненості європейських сховищ, сезонних факторів (більше споживання - менше газу в сховищах - вище ціна), курсу валют, також потрібно враховувати теплі зими з низьким споживанням і т.д. Цього літа ціна на газ була нижчою через перенасичення європейських сховищ і низький попит на газ. На цей момент немає підстав вірити в прогнози зростання ціни на 40%, і тим більше пов'язувати таке зростання з ринковими умовами.

Близько 20% українців систематично не сплачують комунальні платежі. Ринкові умови для таких споживачів - досить небезпечні, адже будь-який постачальник має право відмовити в послугах неблагонадійному клієнту та людина фактично «залишиться на вулиці». Частково це так. При постійній несплаті рахунків постачальник дійсно має право відмовити боржнику в постачанні газу. Але навіть в цьому випадку у кожного клієнта є час, щоб виправитися. Такий споживач потрапляє до Постачальника останньої надії, який в даному випадку виступає в ролі біржі праці: і у вас є 60 днів, щоб знайти «нову роботу», тобто укласти договір з новим постачальником. Таким чином клієнт, продовжуючи не платити, може мігрувати по ринку від постачальника до постачальника тривалий час.З 1 серпня 2020 року, навіть маючи заборгованості поточного постачальника, можна укласти договір з іншим продавцем про постачання газу. Це нововведення було введено в зв'язку з відкриттям ринку. Таким чином, у декого склалося хибне відчуття, що за газ можна не платити, а просто міняти постачальника кожен раз, коли з тобою розривають договір через несплату. Але рано чи пізно у такого злісного неплатника створиться негативна «кредитна історія», і жоден постачальник не погодиться укладати з ним договір. Задумайтесь, чи багато можна взяти кредитів, якщо ні по одному з них не платити тривалий час? Ринковий механізм сприяє утворенню інструментів, які допомагають регулювати таку поведінку клієнтів. І рано чи пізно вони повноцінно запрацюють і на ринку газу.Так звані «пробні» періоди - звичне для українців явище, особливо в сфері послуг. «Підключи цифрове телебачення безкоштовно», «заплати гривню за перший місяць підписки» і т.д. Такий підхід розрахований на те, що споживачеві настільки сподобається продукт або сервіс під час пробного періоду, що він вже не зможе від нього відмовитися. Нерозумно вважати, що при всіх інших умовах ціна на газ у постачальника з таким підходом буде завжди набагато нижчою в порівнянні з пропозиціями інших постачальників. Вона так чи інакше прив'язана до середньоринкової ціни та буде залежати від загальних трендів. І в такій ситуації ринкові умови якраз виступають гарантом того, що ціна у постачальників з такою стратегією залучення клієнтів не злетить до небес: адже кожен має право розірвати з таким постачальником договір і піти до іншого. Але якщо постачальник все-таки перейшов межу, можна звернутися зі скаргою в Антимонопольний комітет.Ціна на газ дійсно змінюється кожен місяць - для постачальників, які купують газ гуртом, і, як наслідок, - для кінцевого споживача. Багато постачальників, щоб уберегти своїх клієнтів від постійних стрибків, пропонують річні та місячні тарифні плани. Так, перехід до ринкових умов буде менш помітним.Ринок газу для приватних компаній теж відразу не був насичений, але з часом на ньому з'явилося багато невеликих трейдерів, які завдяки своїм діям почали впливати на поведінку великих гравців. Поріг входу в сферу досить низький (потрібно отримати ліцензію, що в основному не викликає складнощів), а ринок газу для населення набагато більший і привабливіший ринку непобутових споживачів. Ринок газу для населення однозначно буде розвиватися, це показав досвід не тільки інших країн, а й України.Будь-яке нововведення в нашій країні викликає паніку та відсіч, а зацікавлені особи намагаються маніпулювати фактами на свою користь. Можливо, ця стаття допомогла Вам розвіяти популярні омани щодо відкритого ринку газу.