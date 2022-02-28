Відкритий лист до Міністерства культури та інформаційної політики України, Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, Офісу Президента України щодо дій Наглядової Ради Українського культурного фонду.

Олесь Журавчак – культуролог, арт-менеджер, продюсер, Заступник Міністра культури 2014р.

01.06.2021р.

Перш ніж аргументувати наявний кризовий стан, в який загнали УКФ члени нового складу Наглядової Ради, вважаю за необхідним окреслити історію питання, так як дана інституція, її діяльність, стратегії, регламенти та положення, методика експертного оцінювання проектів – це спільні напрацювання великої кількості представників мистецької спільноти за останні 7 років. І це ПОЛІТИЧНЕ питання, бо ДЕРЖАВА починається з культури.

Отже, на 23 (!!!) році незалежності, у 2014 році, після Революції Гідності, на державному рівні розпочалось стратегічне планування інституційного розвитку системи державного управління сфери культури. У 2014 році було створено ДП Кримський дім, а також відновлено, як центральний орган виконавчої влади, Український інститут національної пам’яті, і саме тоді відбувся запуск процесів по створенню Українського культурного фонду, Українського інституту книги та Українського інституту при МЗС. Можу про це стверджувати, так як у цей час працював на посаді Заступника Міністра культури і безпосередньо приймав участь у формуванні і реалізації запуску інституцій. За основу ми взяли досвід Польщі, так як їхня модель державного управління була найбільш наближеною до нашої моделі, але процеси інституційного розвитку у них розпочались 20 років тому – на початку 90-х років були створені Інститут Адама Міцкевича, Польський інститут книги і Польський інститут при міністерстві закордонних справ Республіки Польща.

Далі зосереджусь на Українському культурному фонді (УКФ). У 2017 році створено УКФ – це єдина державна установа в галузі культури діяльність якої регламентується окремим Законом! За роки становлення (2018-2020) командою фонду спільно з мистецькою спільнотою було пророблено велику роботу. Розроблено і затверджено: Положення про УКФ, Стратегія УКФ 2019-2021, Комунікаційна стратегія УКФ, Стратегія фандрейзингу УКФ 2019-2021, Регламент Наглядової ради УКФ, Регламент Дирекції УКФ, Положення про комісію з добору експертів, Положення про експертні ради УКФ, Методика експертного оцінювання проектів, Порядок повідомлення про конфлікт інтересів, Порядок проведення конкурсного відбору проектів та інші. Це пророблена і зафіксована дуже велика робота, яка не проходила легко. Наприклад Методика експертного відбору за три роки змінювалась декілька разів, у 2019 році отримала обґрунтовану критику мистецької спільноти, побажання якої було враховано в новій методиці 2020 року. Але і зараз, на думку багатьох фахівців, дану методику необхідно удосконалювати так як і якість експертного оцінювання проектів.

Але…

5 кроків назад, або як знищують надбання новітньої інституції у галузі культури.

Але.., чинна Наглядова Рада УКФ, вирішила помножити на нуль всі напрацювання попередніх років, знехтувати наділеними повноваженнями Наглядової Ради відповідно до Закону України Про Український культурний фонд і приймати рішення, які є поза їхньою компетенцією та порушують цілий ряд статтей нормативно-правових документів які регламентують діяльність УКФ.

Перший прецедент відбувся на першому конкурсі Виконавчого директора УКФ – Наглядова Рада тоді вирішила запровадити ТАЄМНЕ голосування за кандидатуру Виконавчого директора УКФ, хоча у Регламенті Наглядової Ради чітко прописано що голосування має бути ВІДКРИТИМ, а в Законі зазначено: «Виконавчий директор Фонду обирається Наглядовою радою Фонду за результатами публічного та прозорого конкурсного добору у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду» - тоді громадськість вперше звернула увагу Наглядової Ради щодо неприпустимості порушення правил прозорості та відкритості. Під час другого конкурсу на посаду Виконавчого директора УКФ це зауваження було враховано і голосування відбулось відкрито, але певна недовіра у спільноти залишилась.

Але… Такого не очікував ніхто…

У листопаді 2020 року був оголошений початок грантового сезону УКФ 2021. Були затверджені відповідно до Закону та Положення про УКФ: Пріоритетні напрямки, регламент Наглядової Ради (внесені зміни 11.02.2021) та Дирекції УКФ, Положення про експертні ради, Порядок проведення конкурсного відбору проектів (внесено зміни 06.05.2021), Методика експертного оцінювання тощо, тобто всі документи які регламентують конкурсну процедуру і встановлюють правила! Нова Наглядова Рада була сформована 20.01.2021 року і ніяких суттєвих змін за 4 місяці своєї діяльності в дані документи не вносила, але на засіданні 20 травня почались «справжні реформи» і «покращення»!

Отож, Наглядова Рада 20 травня вирішила що вони мають право діяти у форматі ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ і голосувати за кожен проект окремо, який після процедури технічного відбору, експертної оцінки, схвалення Дирекцією УКФ, пройшов по рейтингу на фінансування (розглядались проекти програми «Знакові події»). На засіданні були присутні 5 (!) членів Наглядової ради з 9, відповідно до протоколу засідання розміщеного на сайті УКФ! Таку ж «методику» Наглядова Рада застосувала і на наступних засіданнях по інших конкурсних програмах. Як результат у кожній грантовій програмі було відхилено близько половини проектів які були у рейтингу і мали отримати фінансування, а у деяких програмах показник відхилених проектів сягнув 75%!!!

Далі всі проекти отримали ТИПОВОГО листа відмову такого змісту:

Шановний Заявнику! У 2021 році ми реалізуємо вже четвертий конкурсний відбір на отримання державної підтримки культурно-мистецьких проектів. На 11 конкурсних програм Українського культурного фонду надійшло 3217 заявок. Відповідно до Закону про Український культурний фонд (ст. 7 п. 1) ваш проект після схвалення Дирекцією був винесений на розгляд Наглядової Ради Фонду. Проєкт розглядався членами Наглядової Ради, які брали участь у засіданні на умовах наявності кворуму. Процедура схвалення Наглядовою Радою кожного проєкту передбачає персональне голосування членів Наглядової Ради, присутніх на засіданні. Під час ознайомлення із проєктом бралися до уваги пріоритети ЛОТ-у та програми, інституційна спроможність заявника, попередня діяльність, а також доброчесність щодо поданої інформації та документів. Наглядова Рада Фонду на засіданні хх.05.2021 року прийняла рішення не підтримувати ваш проект/ Під час голосування присутніх на засіданні членів Наглядової Ради проєкт не набрав більшості голосів, тому вважається відхиленим. Під час обговорення проєкту члени Наглядової Ради зважали на відповідність таким критеріям: масштабність та потенційний вплив проєкту на цільову аудиторію, її кількість та реалістичність виконання заявлених цілей, перспективи розвитку проєкту, географію відібраних проєктів з потенційним залученням всіх регіонів України, актуальність ідеї проєкту, сталість розвитку як проєкту, так і організації, спроможність заявника щодо залучення власних коштів чи співфінансування, прозорість та доцільність формування витрат кошторису. Через велике навантаження Фонд не надає додаткових роз’яснень щодо причин відхилення та не приймає апеляції на рішення Наглядової Ради. Ми вдячні за ті зусилля, яких ви доклали для участі у конкурсній програмі Фонду. Фонд надзвичайно цінує вашу довіру до конкурсу УКФ та конструктивне сприйняття результатів конкурсу. Щиро сподіваємося на розуміння прийнятого рішення. Запрошуємо вас слідкувати за новинами на нашому сайті та долучатися до інших можливостей Фонду.

Червона картка від мистецької спільноти для Наглядової Ради УКФ!

Такими діями Наглядова Рада грубо порушила свої повноваження , так як:

відповідно до Статті 12. Закону Про Український культурний фонд «Підстави для надання або відмови у наданні фінансування (грантів) певному проекту, критерії конкурсного відбору проектів, підстави для залишення без розгляду заяви про надання гранту, етапи проведення конкурсного відбору, правила складення звітності та здійснення моніторингу встановлюються порядком проведення конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду»

відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів розділ 6, пункт 6.4 «Четвертий етап Конкурсу передбачає схвалення Наглядовою Радою Фонду погоджених Дирекцією Фонду рішень експертних рад щодо проектів, вартість яких перевищує 150 мінімальних заробітних плат, встановлених законом про Державний бюджет України станом на 1 січня відповідного року»

Порушення 1 - СТРАТЕГІЧНЕ!

Наглядова Рада має повноваження схвалення всіх проектів разом, а не кожного окремо , які пройшли технічний відбір, експертну оцінку, потрапили до рейтингу кращих, пройшли переговорну процедуру та були погоджені Дирекцією Фонду, так як всі ці етапи проходили відповідно до затверджених Наглядовою Радою процедур!!!

Процедура схвалення проектів Наглядовою Радою це механізм підзвітності Дирекції, щодо забезпечення та дотримання всіх процедур конкурсного відбору, а саме: пріоритетні напрямки, регламент Дирекції УКФ, Положення про експертні ради, Порядок проведення конкурсного відбору проектів (внесено зміни 06.05.2021), Методика експертного оцінювання тощо.

Наглядова Рада не має права втручатись в поточну діяльність Дирекції УКФ, а має діяти в межах свої повноважень. Тобто Наглядова Рада це не ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ, що підтримує чи не підтримує проекти, а це стратегічний орган управління Фонду, який відповідно до Закону затверджує: пріоритетні напрямки діяльності, регламенти Наглядової Ради та Дирекції, положення про експертні ради, порядок проведення конкурсного відбору тощо.

Тобто Наглядова Рада перевищила свої повноваження і повністю проігнорувала діючі нормативно-правові документи конкурсної процедури відбору проектів та зневажила роботу експертів та Дирекції УКФ.

Порушення 2 - РЕГЛАМЕНТНЕ!!

Відповідно до Регламенту Наглядової Ради УКФ Розділу 4, Пункту 4.2, підпункту 1. «Засідання Наглядової Ради Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його складу».

Склад Наглядової Ради 9 осіб, тобто 2/3 це 6 осіб необхідних для кворуму.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради УКФ від 20.05.2021 року, який розміщений на сайті УКФ, було присутні тільки 5 членів Наглядової Ради, що є грубим порушенням регламенту і дані рішення не є легітимними.

Протоколи інших засідань Наглядової Ради щодо схвалення проектів конкурсних програм станом на 01 червня 2021 року на сайті УКФ не оприлюднені, відповідно до Закону Про доступ до публічної інформації дані документи мають бути оприлюднені не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

Це ще одні факти щодо некомпетентності та порушення регламенту і нормативно-правових документів УКФ діючою Наглядовою Радою!

Порушення 3 - ФІНАНСОВЕ!!!

Відповідно до Постанови КМУ від 31 жовтня 2018 року «Про затвердження Методики визначення розміру сум виплат експертам експертних рад Українського культурного фонду» кожен експерт за оцінку проекту отримує близько 25% від розміру мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня поточного року, що станом на 2021 рік становить 6 тис. грн. , тобто робота експерта – 1500 грн. за проект.

Зробимо деякі розрахунки. Кожен проект оцінює 5 експертів, а експертиза одного проекту обходиться 5х1500=7500 грн. До фонду надійшло 3217 заявок, близько 10-15% не пройшли технічний етап і були відхилені. Отже на експертне оцінювання потрапило близько 2800 проектів, помножимо це 7500 грн. і отримаємо орієнтовну суму, яку УКФ вкладає в розроблену систему незалежного експертного оцінювання проектів з розробленою Методикою оцінки проектів (до якої в творчому середовищі вже почала формуватись хоч і хитка, але ДОВІРА, і як я писав вище вона ще потребує удосконалення). Отже 2800х7500 це орієнтовно 21 млн. грн. на експертизу проектів, що становить близько 3% від загального бюджету УКФ на 2021 рік який складає 695 млн. І це важлива стаття видатків для забезпечення принципу експертної незалежності та фахової експертизи!

Але Наглядова Рада УКФ, яка працює на громадських засадах, своїми рішеннями проігнорувала всю затверджену експертну процедуру, що варто також трактувати, як рішення, що привели до неефективного використання державних коштів - коштів платників податків.

А ще Наглядова Рада своїм рішенням оголосила 27 травня 2021 року додатковий конкурс на ЛОТ «Знакові події в історії України», який вже відбувся і проекти пройшли експертне оцінювання і схвалення Дирекцією, але Наглядова Рада їх відмінила. Тож якщо оголошений конкурс відбудеться і буде експертне оцінювання кожного поданого проекту вартістю орієнтовно 7500 грн. то оплата роботи експертів повторного конкурсу може трактуватись як неефективним, а то й не цільовим використанням коштів державного бюджету!

Порушення 4 - ЦІННІСНЕ!!!!

Відповідно до Закону Про Український культурний фонд Стаття 2. Основні принципи діяльності Українського культурного фонду «- демократичності та прозорості прийняття рішень; забезпечення змагальності і рівності умов для інтелектуального, творчого розвитку людини та суспільства; підзвітності, відповідальності за результати діяльності перед державою та суспільством;»

Відповідно до Регламенту Наглядової Ради УКФ Статті 2, Пункту 1. «Основними засадами діяльності Наглядової Ради Фонду є: законність, відкритість, прозорість, публічність,… незалежність та неупередженість, об’єктивність.»

Вище описані дії Наглядової Ради УКФ, яскраво демонструють порушення основних засад законності, прозорості, об’єктивності та неупередженості. Неповага до заявників (надіслати типові листи відмови без об’єктивного обґрунтування та аргументації!!!), експертів (рішення Наглядової Ради нівелюють пророблену роботу експертів та затверджену методику експертного оцінювання проектів), Дирекції УКФ (по-суті своїми рішеннями Наглядова Рада дискредитувала роботу Дирекції УКФ), процедур, порушення правил – все це брутальне порушення ЦІННОСТЕЙ на основі яких формувався Український культурний фонд як новітня державна інституція.

За ЦІННОСТІ варто боротись завжди!

Тому Наглядова Рада УКФ має нести відповідальність за результати діяльності перед державою та суспільством.

Міністерство культури та інформаційної політики, Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, Офіс Президента України – мистецька громадськість наполягає на ПОЛІТИЧНОМУ врегулюванні ситуації яка склалась з Українським культурним фондом і відкритому діалозі щодо подальшого розвитку цієї державної інституції!