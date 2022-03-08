"Відкрите небо" з ЄС: Україну чекає "бум" туризму

19:28 12 жовтень Київ, Україна

Які переваги будуть в українських пасажирів і авіакомпаній після підписання Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, розповів засновник-партнер ТОВ "Авіаплан" Євген Трескунов.

"Договір про спільний авіаційний простір є великим набором різних переваг. Основне - це максимальна інтеграція технічного авіаційного законодавства України з європейським", - сказав він.

За словами експерта, до цього переліку входить близько 200 європейських документів, які Україна зобов'язується прийняти.

"Це означає, що фактично за рівнем надійності і якості регулювання авіації ми переходимо на значно вищий рівень. Наприклад, є такий сектор в авіації як аеропорти - в європейській законодавчій практиці є цілий пакет, вони так і кажуть "Аеропортівський пакет", який визначає також економічні основи, і згідно з договором Україна повинна прийняти такі ж норми. А сьогодні вони відсутні взагалі. Зокрема, у нас немає директиви або подібного документа 96/67 про демонополізацію ринку послуг наземного обслуговування в аеропортах", - зазначив Трескунов.

Також зараз втрачається інвестиційна привабливість аеропортів через відсутність директиви 2009/12, яка визначає принципи встановлення аеропортових зборів, і зокрема, для невеликих аеропортів, щоб сам аеропорт або інвестор міг визначати аеропортові збори.

"В українському законодавстві закон "Про державну допомогу" дуже загальний і нічого специфічного по авіації немає. І фактично АМКУ, який відповідає за це, під час проведення заходів, змушений де-факто користуватися установками Єврокомісії про державну допомогу аеропортам і авіакомпаніям, адже в них все дуже чітко виписано", - підкреслив Трескунов.

За його словами, на цей момент в Україні такий документ відсутній, що спричиняє додаткові проблеми.

"Це юридичний казус, бо будь-хто зможе за це подати позов, і як наслідок виграти суд у АМКУ. Вони молодці, користуються європейським документом, але юридично це не визначено. Ось ця Угода про спільний авіаційний простір дозволяє вийти Україні на європейський рівень регулювання всієї авіагалузі", - сказав він.

Серед переваг - також юридична складова. Українські авіакомпанії в разі будь-яких обмежень зможуть розраховувати на рівне ставлення і можливість захисту в європейських структурах. Наприклад, якщо який-небудь аеропорт ЄС не буде надавати потрібний слот (часовий інтервал зльоту або посадки), то українська авіакомпанія, як і будь-яка компанія ЄС, зможе направити скаргу в відповідну структуру ЄС.

"Ну і найбільшою перевагою для авіапасажирів буде саме комерційна складова -"відкрите небо". Як тільки відкривається ринок перевезень, то, крайньою мірою, з літнього сезону наступного року Україна зможе планувати додаткові рейси. Це було б на 30-40% зростання обсягів. Тобто на прикладі ринку Україна-Польща, який відкритий на двосторонньому рівні раніше, ми бачимо, що коли Wizz Air входить до аеропорту Запоріжжя або Ryanair в маленький херсонський аеропорт і може запускати хоч три або чотири польські маршрути. Тобто, так це працює, коли є "відкрите небо", і тому це велика перевага, і буде "бум" як для ділових відносин, так і для туристичного попиту", - підсумував Євген Трескунов.

Нагадаємо, нещодавно міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про готовність України підписати Угоду про спільний авіапростір з ЄС. За його словами, укладення Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС збільшить кількість польотів і пасажирських перевезень в напрямку Європи. Це, своєю чергою, також позитивно відіб'ється на туристичній галузі, веденні бізнесу та інших міжособистісних зв'язках.