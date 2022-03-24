Звільнені ув'язнені, хто готовий скористатися другим шансом?

Військові дії закінчаться і Україна повертатиметься до мирного життя. Швидше за все – це буде не менш складний шлях, ніж сама війна, і передумовами цього є дуже спірне «з морального погляду рішення» Зеленського – звільнити з місць ув'язнення кримінальників із бойовим досвідом. При цьому зовсім не важливо, за які тяжкі чи особливо тяжкі злочини було призначено покарання, головне - бажання воювати. Цей процес розпочався одразу після оголошення рішення президента, ще наприкінці лютого.

За заявою прокурора Офісу Генпрокурора Андрія Синюка, йдеться про велику кількість осіб, які перебувають під вартою або відбувають покарання по всій країні, враховується «щире каяття». Хто хоч раз спілкувався з «сидячим», не дасть збрехати, вони всі невинні жертви обмови, а як переконливо вони розігрують каяття в стінах суду – гідно Оскара. Насправді переважна більшість із них холоднокровні душогуби, які найбільше у світі цінують лише «волю» і заради її отримання готові на все. Де будуть ці озброєні громадяни після війни, невідомо, як і сумнівний той факт, що, здобувши довгоочікувану свободу, всі з них кинуться гинути в бою за Україну.

Серед тих, хто щиро розкаявся, Сергій Торбін, який організував душ із концентрованої сірчаної кислоти херсонській активістці Катерині Гандзюк, яка між іншим піддавала силові органи різкій критиці за їхню бездіяльність у боротьбі з проросійськими осередками в регіоні. У його добрі наміри так сильно повірили, що дозволили йому сколотити банду прямо з-поміж вказаних ним ув'язнених. Слова Торбіна виявилося достатньо для звільнення будь-кого, на кого він вкаже.

Колишній молодший лейтенант 72-ї бригади ЗСУ Дмитро Балабуха, який ще у 2018-му не полінувався сходити купити ніж, щоб серед білого дня зарізати ножем у спину простого кухаря Руслана Юрченка, за те, що йому, учаснику АТО, зробили зауваження. І сидіти б йому до 2026 року, але він також щиро покаявся і тому звільнений. Думки, що йому просто подобається вбивати, нікому на думку не спало. Про те, що йому при цьому не обов'язково йти вбивати ворога, ризикуючи життям, а можна просто мочити мирних людей на зупинці, теж влада не подумала.

Уявити, де зараз знаходяться такі персони як комбати «Торнадо» та «Донбасу» Руслан Онищенко та Семен Семенченко просто неможливо. Адже їм дали повну свободу дій та озброїли до зубів.

Але озброїли не лише бандитів, а загалом усіх охочих. Людям роздавали зброю безконтрольно та непідзвітно. Латентні садисти і психопати тепер мають можливість дати волю своїм фантазіям, як це власне вже й відбувається.

Ця медаль має й інший бік. Дуже почесно захищати Батьківщину, це дуже і дуже правильно і добре, але це має робити професійна армія, і вона у нас є. Наших військових багато років готували під стандарти НАТО, проводили спільні навчання, запевняли нас, що наша армія найсильніша у світі, постачали обмундирування та озброєння, а тепер хочуть, щоб вчителі та продавці виходили зі зброєю, з якою не вміють поводитися, проти підготовленої професійної армії? Виходьте, чиніть опір, застосовуйте коктейлі молотова, кричить Гордон, тільки звідки, зі Львова чи вже з Польщі? Олексій Гончаренко швиденько фоткається зі зброєю і біжить писати нові твіти. Мирні жителі повинні допомагати одне одному насамперед вижити. Закликати мирних ставати гарматним м'ясом – це неправильно. Правильно вижити і продовжувати працювати там, де це ще можливо.

Але Зеленський звернувся не лише до злочинців та бабусь, за спокій Європи пропонується повоювати і іноземцям. Наприкінці лютого Зеленський оголосив про створення Міжнародного легіону, який мав битися у складі територіальної оборони. Збір іноземних добровольців здійснювався у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні, який було зруйновано 13 березня. Ті, іноземці, які вижили після ракетної атаки і розхотіли воювати, втекли до Польщі. Там же зараз створено новий центр із підготовки добровольців для подальшого відправлення в Україну.

Так що мирному населенню зараз треба думати як зберегти життя, не потрапити ворогові і не потрапити в лапи озброєних та звичних убивати злочинців.