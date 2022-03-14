Засудження агресії окупантів Заходом

Рашисти обстрілюють мирних жителів, руйнують пам'ятки культури, знищують церкви. 13 березня було завдано ракетного удару по Міжнародному центру з підтримки миру та безпеки в Яворві. Один із американських журналістів був убитий, інший поранений. Авіаудар був нанесений по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя. Крім того, окупанти атакують дитячі садки, школи, дитбудинки.

На Заході чудово знають про злочини рашистів. Проте реакція одна – засудження, вимога припинити жорстокість та війну. У який момент окупанти вирішать прислухатися до таких “засудів та вимог”? Якої відповіді чи дії чекають на країни НАТО? Їхні слова діють на “бункерного” як подув повітря проти великої пожежі. Це навіть звучить безглуздо.

Єдиною корисною властивістю подібних заяв західних представників є видимість проблеми. Таким чином, вони наголошують, що всі бачать і ніщо не пройде непоміченим. Також, звертаючи уваги і висловлюючи “засудження”, Захід доносить до широких мас Європі про подію.

Але на цьому зміст їхніх висловлювань закінчується. Їхні слова не допомагають зберегти життя українцям, не примушують рашистів розвернутися і поїхати додому і вже тим більше не змусять лихого припинити війну. Якщо Захід не має наміру вводити свої війська, то логічніше було б за кожен військовий злочин надавати українським військовим той вид озброєння, який зміг би запобігти майбутнім таким же ударам.. Або хоча б вводити нові обмеження, щоб не залишати безкарним рашистів. А ціну їхнього залякування та “осуду” вже відчули всі українці, адже саме бездіяльність та порожні слова Заходу дозволили окупантам вчинити повномасштабне вторгнення в Україну.