Особливість всеукраїнського референдуму

Володимир Зеленський зареєстрував законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум, рішення питання поставлено в першу чергу.
Зміст законопроекту «Про всеукраїнський референдум» з'явилося у Верховній Раді ще в березні. Пізніше профільна парламентська робоча група схвалила остаточний варіант законопроекту.
Зміст законопроекту «Про всеукраїнський референдум» з'явилося у Верховній Раді ще в березні. Пізніше профільна парламентська робоча група схвалила остаточний варіант законопроекту.
Експерт з конституційного права Богдана Бондаренко пояснив, чтому передбачає законопроект і які новації внесли в текст ініціативи
Згідно з пояснювальною запискою закон буде регулювати ініціювання, підготовку і проведення референдуму, а також підрахунок результатів і їх оприлюднення.
Богдан Бондаренко розповів, що законопроект передбачає консультативний і обов'язковий референдуми. Обов'язковий референдум може стосуватися питань чітко передбачених Конституцією.
Тобто якщо парламент прийме якийсь закон, який не сподобається ініціативній групі, вона збере підписи і сформулює питання на всеукраїнський референдум. Якщо Конституційний суд дасть свою згоду щодо конституційності питання, тоді плебісцит відбудеться. Якщо КСУ заблокує, референдуму не буде.
Юрист додав, що проект закону також передбачає дрібні нюанси, пов'язані з формуванням агітації під час виборчого процесу. Є також блок по агітації під час збору підписів.
У законопроекті з'явилася новація, якої не було в попередньому тексті, про те, що суб'єктами референдумного процесу можуть бути громадські організації.
Юрист додав, що проект закону також передбачає дрібні нюанси, пов'язані з формуванням агітації під час виборчого процесу. Є також блок по агітації під час збору підписів.
У законопроекті з'явилася новація, якої не було в попередньому тексті, про те, що суб'єктами референдумного процесу можуть бути громадські організації.
За словами юриста, ця ідея належить Євгену Радченко, колишньому заступнику голови Центральної виборчої комісії. «Він над цим працював у 2012 році. А коли в 2015 році цей законопроект писали, то тільки підтвердили цю позицію », - уточнив він.
Також Богдан Бондаренко сказав, що в законопроекті пропонується внести обмеження - тільки одне питання, яке може виноситися на референдум.
Також Богдан Бондаренко сказав, що в законопроекті пропонується внести обмеження - тільки одне питання, яке може виноситися на референдум.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі