Особливість всеукраїнського референдуму

17:41 09 червня Київ, Україна



Зміст законопроекту «Про всеукраїнський референдум» з'явилося у Верховній Раді ще в березні. Пізніше профільна парламентська робоча група схвалила остаточний варіант законопроекту. Володимир Зеленський зареєстрував законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум, рішення питання поставлено в першу чергу.Зміст законопроекту «Про всеукраїнський референдум» з'явилося у Верховній Раді ще в березні. Пізніше профільна парламентська робоча група схвалила остаточний варіант законопроекту.

Експерт з конституційного права Богдана Бондаренко пояснив, чтому передбачає законопроект і які новації внесли в текст ініціативи



Згідно з пояснювальною запискою закон буде регулювати ініціювання, підготовку і проведення референдуму, а також підрахунок результатів і їх оприлюднення.

«Передбачалося, що спочатку Венеціанська комісія дасть свій висновок до цього законопроекту, а після його зареєструють. Швидше за все, висновки будуть враховані між першим і другим читанням », - зазначив юрист.

Богдан Бондаренко розповів, що законопроект передбачає консультативний і обов'язковий референдуми. Обов'язковий референдум може стосуватися питань чітко передбачених Конституцією.

«Таких, як зміни в 1-й, 3-й, 13-й розділи, які повинні узгоджуватися референдумом. Зміни на території України - це теж чисто конституційний випадок. А також випадок, якщо буде проводитися всеукраїнський референдум за народною ініціативою. За таким референдуму за народною ініціативою можна провести так званий скасовує референдум, коли можна скасувати закон, прийнятий парламентом », - сказав конституціоналіст.





Юрист додав, що проект закону також передбачає дрібні нюанси, пов'язані з формуванням агітації під час виборчого процесу. Є також блок по агітації під час збору підписів.



У законопроекті з'явилася новація, якої не було в попередньому тексті, про те, що суб'єктами референдумного процесу можуть бути громадські організації. Тобто якщо парламент прийме якийсь закон, який не сподобається ініціативній групі, вона збере підписи і сформулює питання на всеукраїнський референдум. Якщо Конституційний суд дасть свою згоду щодо конституційності питання, тоді плебісцит відбудеться. Якщо КСУ заблокує, референдуму не буде.Юрист додав, що проект закону також передбачає дрібні нюанси, пов'язані з формуванням агітації під час виборчого процесу. Є також блок по агітації під час збору підписів.У законопроекті з'явилася новація, якої не було в попередньому тексті, про те, що суб'єктами референдумного процесу можуть бути громадські організації.

«Громадські організації і політичні партії можуть виступити як прихильниками, так і опонентами питання, що виноситься на референдум і мати по 50% в складі територіальної виборчої комісії. Громадські організації або політичні партії повинні визначитися, зареєструватися як прихильники або опоненти ідеї референдуму, потім проводиться жеребкування », - пояснив Бондаренко.

За словами юриста, ця ідея належить Євгену Радченко, колишньому заступнику голови Центральної виборчої комісії. «Він над цим працював у 2012 році. А коли в 2015 році цей законопроект писали, то тільки підтвердили цю позицію », - уточнив він.



Також Богдан Бондаренко сказав, що в законопроекті пропонується внести обмеження - тільки одне питання, яке може виноситися на референдум.