Зброя масового знищення - як інструмент вбивства

Корисно іноді ознайомитися з прес-релізами Державного департаменту США. Буває дуже цікаві факти відкриваються. Ось взяти хоча б повідомлення від 12 травня, в якому зазначено, що США невпинно піклуються про Україну і день і ніч думають як захистити нас від «зловмисної діяльності Росії». Прочитати і забути, але ні, не в цей раз. Все тому, що тематика вже дуже насторожує. Йдеться про тренінг для співробітників служб внутрішньої безпеки, правоохоронних органів і служб швидкого реагування з виявлення та розслідування вбивств із застосуванням зброї масового знищення.

Далі йдуть міркування про те, що існує реальна загроза «санкціонованих урядом» цілеспрямованих атак із застосуванням зброї масового знищення, про що свідчать недавні події в Європі.

Думка, для чого українцям такі знання, схожа на рівняння без невідомих. «Хто» зрозуміло - країна агресор. Винний вже прямо позначений в прес-релізі Держдепу. Причому так і написано !! Для «протидії зловмисної діяльності Росії, такий як використання зброї масового знищення в якості інструменту вбивства». «Де» - в Україні, конкретніше можна сказати виходячи з місць розташування секретних американських біолабораторій, яких настромлювали не менше десятка по всій країні. Ну може і є одне невідоме - «коли». Коли зловмисна діяльність Росії переступить ще і цю рису. Хоча і з часом, я думаю вже все вирішено, варто тільки подивитися календар великих політичних подій цього року. Спроба зриву саміту Кримської платформи, наприклад, відмінно підійде як привід для «атаки».

Будуть потім всі світові ЗМІ кричати «вбивця» і тикати пальцем, а толку мало. Яка різниця яку країну звинуватять в результаті, якщо постраждає мирне населення. Хоч і виглядає такий сценарій майже неможливим і навіть неймовірним, але жертви вибухів у Всесвітньому торговому центрі, так званих Вежах-близнюках, всім нам заперечать. Вже дуже вчасно був здійснений теракт, вже дуже багато «кіноляпи» в цьому трагічному і кривавому виставі. Вже дуже потрібен був вагомий привід для прийняття глобальних рішень. Була розпочата діяльність АНБ за фактом прослуховування телефонних розмов і розкриття електронного листування без санкції суду, США створили коаліцію міжнародних сил для боротьби з талібами і відбудували сумно відому в'язницю Гуантанамо, та й багато ще чого. Спрацював принцип великий відповідь на великий виклик. Чи не повториться сценарій?

Хочу щоб ви вловили головне, США провели тренінг не по захисту мирного населення від можливого застосування зброї масового знищення і навіть не по діям по мінімізації або ліквідації наслідків, вони навчили наших правоохоронців де шукати докази і як їх протоколювати.

Скажете, що провернути таке злодіяння ніхто не зможе? Згадайте ковдри, заражені віспою з форту Пітт. У XVIII столітті дані «Лайфхак» спрацювали безвідмовно, навіщо відмовлятися від робочих методик зараз? Мета виправдовує засоби. Тим більше коли йде гра великих політичних фігур, ніхто не буде рахувати скільки пішаків було скинуто з дошки ... 11 вересня їх було 2977 осіб.