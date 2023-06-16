15:29 28 травня Київ, Україна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що зернову угоду знову продовжено і тепер зерно вивозитиметься не лише з Одеси, а й із Миколаєва, а також Ольвії.

Природно, така новина викликала обурення серед z-громадськості. Якими словами не називали своє керівництво росіяни. Новина про продовження зернової угоди з'явилася ще й незабаром після атаки безпілотників на одну з веж кремля, яку пропаганда приписала до заслуг ЗСУ.

Росіяни так часто дивуються, чому їхній улюблений путін все терпить і терпить, начебто і “червоних ліній” ці “гейропи” з “піндосами” та “хохлами” наперетинали на кілька “Сарматів”, а він усе “ковтає та ковтає”. Насправді бункерний настільки сильно дискредитував себе, що в його погрози вже ніхто не вірить. Більше того, його старі мізки розуміють, що станеться у разі порушення міжнародних домовленостей, гарантами безпеки яких є блок НАТО. Ось путін і продовжує терпіти і стерпить ще стільки, скільки потрібно. І навіть атаки на Білгородську та Брянську області стерпить, і знищення Кримського мосту стерпить, і повернення Криму під контроль України та навіть втрату кількох областей, що перебувають у міжнародно визнаних кордонах.