Опитування: визначено п'ятірку лідерів серед партій

15:18 20 жовтня Київ, Україна

Соціологічна група Рейтинг провела незалежне соціологічне опитування, за результатами якого можна судити про лідерів і аутсайдерів серед політичних партій на місцевих виборах 2020.



За партію "Слуга народу" готові проголосувати 16,7% тих, хто визначився і має однозначний намір прийти на вибори, за "Опозиційну платформу - За життя" - 13,5%, "Європейську солідарність" - 13,2%, "Батьківщину" - 8,6% і "За майбутнє"- 7,4%.



Не долають 5% прохідний бар'єр партія "Наш край" (4,0%), Радикальна партія Олега Ляшка (3,3%), УДАР Віталія Кличка (2,7%), ВО "Свобода" (2,3%), партія Шарія (1,9%), "Пропозиція" (1,6%), "Голос" (1,4%), "Сила і честь" (1,2%), "Перемога Пальчевського" (0, 9%).



Про свою участь в місцевих виборах заявили 61% опитаних. 18% не вирішили (50/50), ще 7% - можливо візьмуть участь, 13% - малоймовірно.



• У разі загострення ситуації з коронавірусом взяти участь у виборах готові 51%, 21% вагаються (50/50), 9% - можливо, прийдуть на дільниці, 17% - малоймовірно. За останні два тижні збільшилася кількість тих, хто готовий прийти на дільниці навіть в разі загострення епідемії.



• 58% опитаних відзначили, що вже визначилися, за кого голосувати, 40% - не визначились. Серед тих, хто зазначив, що обов'язково прийде на дільниці, визначилися з вибором - 73%. Відносно високий рівень визначеності - серед найстарших.



Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Всього опитано 5 тисяч респондентів методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).



Терміни проведення: 16-19 жовтня 2020.