Опитування: Думка українців про стан доріг

21:16 21 жовтня Київ, Україна

У 2017-2018 роках хороші дороги вважалися заслугою місцевої влади і прем'єр-міністра, в 2020 - місцевої влади та президента, заявили в групі Рейтинг.



76% українців помітили поліпшення стану дорожнього покриття та збільшення обсягу ремонтних робіт протягом минулого року. У 2018 році так вважав 61% українців, свідчать дані соцопитування соціологічної групи Рейтинг.



46% опитаних вважають, що поліпшення стану доріг - заслуга місцевої влади. 29% вважають, що це заслуга президента України. Всього 3% вважають, що це заслуга прем'єр-міністра і 2% - Верховної Ради. За останні три роки значно зросла кількість тих, хто бачить заслугу президента в поліпшенні доріг, зазначає Рейтинг.



67% опитаних помітили поліпшення якості на дорогах міжобласного сполучення. 63% - помітили це в своєму районі, а 62% - в своєму населеному пункті.



56% респондентів вважають, що при президенті Зеленському ремонтується більше доріг, ніж при Порошенку (за нього проголосували 13%). 18% вважають, що ремонт доріг відбувається однаково, як при Порошенку, так і при Зеленському.



Порівнюючи всіх президентів України, 41% опитаних вважають, що найбільше дороги ремонтують при нинішньому президенті України. 15% вважають, що більше доріг ремонтувалося під час каденції Петра Порошенка. 11% вважають, що дороги більше ремонтували при Януковичі, 8% - при Кучмі, 3% - за Ющенка і 2% - за Кравчука.



Група Рейтинг проводила опитування 8-10 жовтня 2020 року серед населення України віком старше 18 років. Опитування проводилося у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Всього було опитано 3000 респондентів за методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності опитування з імовірністю 0,95 не більше 1,8%



За даними опитування групи Рейтинг, в жовтні 2019 року майже 40% українців помітили поліпшення стану доріг.



У травні 2020 року президент Зеленський заявив, що в 2020 році буде побудовано в дев'ять разів більше доріг, ніж в минулому.



Україна витратить в цьому році на дороги близько 129,3 млрд грн ($4,6 млрд). Гроші йдуть з державного і місцевих бюджетів, на будівництво залучають кредити під держгарантії, кошти від ЄБРР і Світового банку, а також - частина від виграних Нафтогазом у Газпрому $3 млрд. Детальніше про це читайте тут.