Опитування: понад 70% росіян не хочуть робити щеплення від COVID-19

19:16 05 жовтень Київ, Україна

"Єдина Росія" провела онлайн-опитування, в ньому брали участь близько 20 000 осіб.



Більшість опитаних росіян не готові робити щеплення від коронавірусної інфекції - таких 73%. Згодні на вакцинацію 23%, ще 4% опитаних заявили, що вже перехворіли на Більшість опитаних росіян не готові робити щеплення від коронавірусної інфекції - таких 73%. Згодні на вакцинацію 23%, ще 4% опитаних заявили, що вже перехворіли на COVID-19 і щеплення їм не потрібне.



Абсолютна більшість опитаних - 93% - заявили, що вакцинація повинна бути добровільною. Про те, що прищеплювати людей потрібно в обов'язковому порядку, сказали 7% учасників опитування.



На питання, якою вакциною вони хотіли б скористатися - вітчизняною або закордонною, чверть респондентів вибрали б російський препарат, 13% віддали перевагу б іноземному. 63% опитаних заявили, що їм не важливо, де виготовили вакцину, головне - її ефективність.



На початку вересня, згідно з дослідженням Вищої школи економіки, більше ніж 45% опитаних росіян заявили, що ніколи не будуть робити щеплення проти коронавірусної інфекції - незалежно від того, російського виробництва ця вакцина або іноземного.



Раніше, за даними опитування "Левада-центру", про готовність зробити щеплення російською вакциною "Супутник V" заявили 38% респондентів, за умови, що вакцинація буде безкоштовною та добровільною. Більшість же - 54% - до вакцинації не готові.



Російська вакцина від COVID-19, розроблена Центром Гамалії МОЗ Росії, була офіційно зареєстрована 11 серпня, ставши тим самим першою зареєстрованою вакциною від коронавірусу нового типу в світі. При цьому до моменту реєстрації вона пройшла тільки 2 фази клінічних випробувань, тобто була випробувана на кількох десятках людей.



На стадії випробувань знаходиться також друга російська вакцина - від Державного наукового центру вірусології та біотехнології "Вектор".

МОЗ Росії видав дозвіл на проведення клінічних випробувань ще однієї вакцини, розробленої в центрі імені Чумакова.

До реєстрації в Росії готуються і дві іноземні вакцини: китайська Sinopharm і шведсько-британська AstraZeneca.