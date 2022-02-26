Чи виправдовує себе практика призначення в наглядові ради іноземців

19:32 02 жовтень Київ, Україна

В Україні вкоренилася практика залучати до наглядових рад громадян інших держав, і дуже часто ці люди не мають досвіду роботи, але хочуть величезні роботи.

Заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков поділився думкою, чи виправдовує себе така практика.

Нещодавно член наглядової ради "Укрзалізниці" Андерс Ослунд завив, що залишає цей пост. Серед причин назвав надмірні юридичні ризики, невиконання вимог членів наглядової ради керівництвом "Укрзалізниці", невиплату зарплат з квітня. Тенденцію призначати в наглядові ради українських компаній іноземців проаналізував доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков:





"Ситуація з участю в наших наглядових радах іноземців - дуже неоднозначна. Як з аналогічним їхнім призначенням в уряд. Був період, коли чомусь вважалося, що в українську виконавчу владу потрібно пристроювати якомога більше громадян іноземних держав. У підсумку в Україні працювали цікаві персонажі, які на батьківщині не мали успіхів.

Те ж стосується і наглядових рад. Може, ідея була непогана - фахівці з боку, які б оцінювали неупереджено. Але це повинні бути саме фахівці! Ті, хто чудово розбирається в галузях, куди їх призначають. А в наглядову раду тієї ж УЗ призначали іноземців, які не мали ніякого відношення до залізниці. Той же Ослунд останні років 30 відомий як поборник західного лібералізму. І має досить умовне відношення до економіки як такої. І - ніякого відношення до залізниці - перевезення, обслуговування пасажирів і так далі...



Думаю, що в наглядовій раді УЗ, а також в аналогічних структурах інших держпідприємств, повинні домінувати громадяни України. Професіонали в відповідних галузях, а не активісти або, умовно кажучи, друзі Офісу президента.



Іноземці, в принципі, теж можливі. Але, знову ж таки, щоб це були саме фахівці з даної теми.



Що стосується їхніх зарплат - питання вельми чутливе. З моєї точки зору, вони повинні бути на рівні комерційного сектора. Де навряд чи є такі великі зарплати, які отримують у нас в низці наглядових рад держпідприємств".