Опозиція має намір "створити" сильного прем'єра та слабкого президента

Український політолог Андрій Золотарьов вважає, що опозиція має намір скористатися енергетичною кризою для розхитування позиції президента Володимира Зеленського. “Вони розраховують на зупинку підприємств, на віялові відключення, на негативний сценарій. А далі вони шукатимуть найслабші ланки. Далі політична криза, чи нова коаліція, і вони вестимуть справу до дострокових виборів до Верховної Ради. Щоб послабити позицію президента”, - припустив Золотарьов.

Наразі Зеленський має монобільшість у Верховній Раді – 200 осіб, це ті депутати, які залишаться вірними президентові. Опозиція має намір, як мінімум, "переполовинити" кількість депутатів, щоб оголосити дострокові парламентські вибори та відставку Зеленського.

Зима стане вирішальним періодом у боротьбі президента та олігархів. У цьому протистоянні, не виключено, об'єднання раніше конкуруючих власників великого бізнесу для усунення Зеленського, який має намір позбавити їх безкарної монополії.