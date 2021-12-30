Опозиція Білорусі не хоче революцію, як в Україні

Валерій Цепкало, який також балотувався на пост Президента Білорусі заявив, що білоруська опозиції не бажає повторення українського сценарію революції.
"Якраз український сценарій ми не хочемо реалізовувати. Відбулася революція і ця революція сталася поза рамками електорального циклу ", - сказав Цепкало.
За його словами, білоруська опозиція зосереджена на тому, щоб країни Заходу визнали Світлану Тіхановском законно обраним президентом країни.
Також він вважає, що Беларуст зараз не має можливості і не повинна прагнути увійти до Євросоюзу.
Це б призвело до масовий вихід населення з країни, "ми втратимо половину населення Білорусі, якщо поставимо такою метою", вважає опозиціонер.
При цьому він наголосив на необхідності вибудовувати із зарубіжними сусідами та іншими країнами партнерські відносини.
Нагадаємо, в Білорусі почав роботу Координаційна рада з передачі влади. На його членів завели справу за статтею про захоплення влади і викликали на допит.
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