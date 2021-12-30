Опозиція Білорусі не хоче революцію, як в Україні

13:01 21 серпень Київ, Україна

Валерій Цепкало, який також балотувався на пост Президента Білорусі заявив, що білоруська опозиції не бажає повторення українського сценарію революції.

"Якраз український сценарій ми не хочемо реалізовувати. Відбулася революція і ця революція сталася поза рамками електорального циклу ", - сказав Цепкало.

За його словами, білоруська опозиція зосереджена на тому, щоб країни Заходу визнали Світлану Тіхановском законно обраним президентом країни.

"Ми намагаємося переконати світову спільноту, що її треба визнати, не дивлячись ні на що, що ситуація Венесуели, двовладдя - ця ситуація для Білорусі буде абсолютно за іншим сценарієм розгортатимуться. Але це зробити в принципі можливо ", - сказав Цепкало.

Також він вважає, що Беларуст зараз не має можливості і не повинна прагнути увійти до Євросоюзу.

Це б призвело до масовий вихід населення з країни, "ми втратимо половину населення Білорусі, якщо поставимо такою метою", вважає опозиціонер.

При цьому він наголосив на необхідності вибудовувати із зарубіжними сусідами та іншими країнами партнерські відносини.

"Ми просто зобов'язані. Зобов'язані розглядати і Німеччину, Великобританію, США, Канаду та інші країни як важливий для нас джерело інвестицій і знань. Ми повинні бути відкриті до всіх і не розглядати в категорії "або-або", а розглядати в категорії "і-і", - сказав Цепкало.

Нагадаємо, в Білорусі почав роботу Координаційна рада з передачі влади. На його членів завели справу за статтею про захоплення влади і викликали на допит.