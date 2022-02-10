Операція з Вагнером - це фейк російських спецслужб - Андрій Єрмак

У своєму недавньому інтерв'ю Андрій Єрмак розповів про реальний стан справ із затриманням вагнерівців у Білорусі. За його словами, історія з затриманням найманців з ПВК Вагнера в Білорусі напередодні президентських виборів обросла занадто великою кількістю фейків і художніх домислів.
На його думку, це той випадок, коли політики та журналісти, бажаючи отримати, хто "лайки" у Фейсбуці, а хто - якісь політичні дивіденди, використовують пропаганду проти України, і свідомо чи несвідомо беруть у ній участь.
Єрмак зазначив, що представники різних відомств - розвідки, СБУ, Офісу генпрокурора - "дали чітку та відкриту відповідь про все, що відбувалося навколо так званої "операції вагнерівців".
Глава ОП нагадав, що історію про "операції" українських і американських спецслужб почав журналіст Юрій Бутусов, а потім цю інформацію повторив президент Росії Володимир Путін.
Також Єрмак зазначив, що поява "вагнерівців" у Білорусі перед виборами була невипадковою.
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