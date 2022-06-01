Небезпечні пригоди американця в Україні

The Washington Post у своїй статті за 28 травня вирішила ще раз звернути увагу свого читача на іноземних добровольців, які кинулися на допомогу Україні на прохання президента Зеленського. Спочатку тисячі романтично налаштованих хлопців штурмували пункти реєстрації добровольців на територіях посольств та консульств України у різних державах. Переважна більшість з яких дуже туманно уявляли, з чим їм доведеться зіткнутися у боротьбі за демократію в Україні.

Найчастішими скаргами іноземців зазвичай є відсутність екіпірування та недостатнє озброєння. Один з американців, який попросив не називати його повне ім'я, обмежившись Дакотою, розповів, що його загін займався полюванням на російські танки сім тижнів. Найненормальнішим, на його думку, було те, що навіть ветерани бойових дій виявилися не готовими до інтенсивності бойових зіткнень і щільності вогню, коли куля летить так близько від твого носа, що ти відчуваєш запах порохового газу, який вона за собою захоплює.

Розрахунок на хорошу бойову підготовку, що надихнув близько 4000 чоловіків з Америки, виявився не вірним. Ветерани, які звикли воювати з ненавченими та слабко озброєними повстанцями, без важкої артилерії, зв'язку та безпілотників, швидко зрозуміли, що те, з чим вони зіткнулися в Україні, діаметрально відрізняється від їхніх уявлень про війну.

Уряд США не заохочував участі громадян Америки у конфлікті в Україні, хоч і не забороняв законодавчо. Доводи зводилися до спроб пояснити, наскільки складна і небезпечна ситуація на полі бою і пропонували допомагати демократії іншим способом.

Наразі Дакота знаходиться у своєму будинку в Огайо, лікує травму голови, отриману в Україні. З його розповіді стає зрозуміло, що більшість його товаришів не збираються продовжувати «боротьбу зі злом» як їм це уявлялося, після загибелі соратників.

Раніше Дакота служив контрактником в Афганістані, але в бойових діях не брав участі, вирішивши, що цього досвіду цілком достатньо, він покинув коледж через «праведне обурення» і в'їхав до України в перші дні вторгнення. Він навчав військовослужбовців ЗСУ поводження з «Джавелінами» у північно-західних передмістях Києва. Перший його бойовий досвід був досить сумним, оскільки їм не видали батареї для пускових установок, а без них ракети Джавелін просто важка труба.

Після того, як його загін накрила артилерія, згадує Дакота, вони розбіглися і зайняли позиції в покинутих будинках, більшість із яких горіли. До кінця другої ночі вісім із 20 іноземних добровольців втекли, хтось псував зброю, хтось завдав собі травм.

Подібні розповіді повідомляє і ветеран німецької армії, який просив його називати Паскаль. Він каже, що з найпершої місії у них був зв'язок, російські війська прослуховували їхні рації і їм доводилося користуватися WhatsApp, що спрацювало як наведення і їх обстріляли відразу ж після обміну даними. Координація була відсутня і зрозуміти де свій, де чужий було практично неможливо, ті, що йшли на розвідку, практично ніколи не поверталися. Вже перебуваючи в Польщі, Паскаль описує свої спроби допомогти як «немає шансів» і дивується, що йому вдалося вижити.

Своїм досвідом поділився з The Post і американець українського походження, що ніколи не служив в армії, представився як Техас. За його словами, на рішення відправитися в Україну вплинула фотографія рідного міста, що горить.. Зараз він вже повернувся назад в Х'юстон і сидячи у своєму офісі розмірковує про досвід, який отримав під час його короткого перебування на батьківщині. Він також як і Дакота полював на танки, а тепер у похмурому офісі, загрузнувши в шлюборозлучному процесі, що затягнувся, розуміє, що пізнав контраст життя і смерті і тепер його домашнє життя позбавлене сенсу.

Дейн Міллер, ветеран армії США, оцінив свої сили скромніше і вирішив вирушити до Польщі, щоб допомагати визначати рівень придатності потенційних іноземних добровольців. За його визнанням, у більшості випадків кандидати в легіонери вважають, що їхнє «чванство» здатне замінити відповідний бойовий досвід і завжди помиляються.. Занадто сильно відрізняються умови, оснащення та й способи ведення війни, до яких звикли американські ветерани – це дало їм ілюзію всемогутності, яка за підсумком розбилася.