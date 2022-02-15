Небезпечна ілюзія безпеки. Киргизько-таджицький прикордонний конфлікт підтвердив марність ОДКБ.

Очевидним є той факт, що ОДКБ, по закінченню 20 років так і не змогла впоратися з роллю регіонального миротворця. Більш того, ігноруючи раніше проголошені цілі по «зміцненню миру, міжнародної та регіональної безпеки і стабільності, захисту на колективній основі незалежності, територіальної цілісності і суверенітету держав-членів» ОДКБ все частіше використовується Російською Федерацією в якості інструменту маніпуляції і просування ідеології «русского мира» на території країн-учасників.

Факти ворожого ставлення Москви до своїх сусідів по Організації Договору про колективну безпеку детально викладені на прикладі вірмено-азербайджанського конфлікту в попередній публікації «РФ ЗНОВУ ПЛАНУЄ анексувати ВІРМЕНІЇ».

Трохи історії. Початок ОДКБ було покладено 15 травня 1992-го підписанням в Ташкенті низкою країн колишнього соцтабору так званого Договору про колективну безпеку. Вельми символічно, що 14 травня 1955 року в Польщі було підписано Варшавський договір, який оформив створення військового союзу європейських соціалістичних держав за провідної ролі СРСР - Організації Варшавського договору. Після зсуву в 1989-1990 роках комуністичних режимів у країнах Центральної та Східної Європи 1 липня 1991 року в Празі підписали Протокол про повне припинення дії Договору.







ОДКБ іноді називають євразійським НАТО. Це вельми сумнівне порівняння: навіть за зовнішніми параметрами між ними немає нічого спільного. НАТО - це 30 членів, ядро альянсу складають найрозвиненіші економіки світу, ОДКБ - шість ослаблених пострадянських держав. У плані фінансування ОДКБ і НАТО - це Давид і Голіаф: бюджет ОДКБ в 500 з гаком разів менше, ніж бюджет НАТО. Аналогічний розрив в чисельності військового контингенту.

Порівнювати їх в організаційному плані - це все одно що порівнювати дитячий сад з великою корпорацією: в ОДКБ немає ні працюючих на постійній основі розвідки і оперативного штабу, ні розвиненої структури управління, ні стандартів озброєнь - словом, нічого з того, на чому тримається міць НАТО .

У 2012 році Узбекистан призупинив членство в ОДКБ і став нарощувати співпрацю з США, західноєвропейськими країнами і КНР. У той же час, представники Киргизстану також все частіше висловлюють сумніви в доцільності подальшого перебування у складі ОДКБ:

Айбек Осмонов, депутат Жогорку Кенеша: «В принципі вважаю, нам не потрібно приєднання до організації, яка здійснила таку несправедливість» - Жодна держава з членів ОДКБ не сказало свого слова, що не подивилося справедливо в той час, як одна держава абсолютно відкрито нападає з військовою технікою на другу державу. Яка пропозиція, реакцію ми можемо зробити на це або ж залишимося сидіти мовчки? Тоді потрібна нам настільки марна організація? Зрозуміло, немає. Тоді навіщо ми входили в ОДКБ? В принципі вважаю, нам не потрібно приєднання до організації, яка здійснила таку несправедливість.

Сабирбек Муканбетов, політичний аналітик: «ОДКБ потрібна не стільки маленьким державам, як наше, а в першу чергу потрібна російським» - ОДКБ - це договір, створений між державами, що називаються найближчими союзниками. Відповідно до положення, якщо зовнішні сили нападуть на кого-то в ОДКБ, то це прирівнюється до нападу на всіх членів, всі зобов'язані оголосити війну агресорові і воювати. Ця організація ОДКБ такий же військовий блок, як Організація Північноатлантичної Конвенції (НАТО). Не можна заперечувати, на території держав, що входять в ОДКБ, в основному забезпечується світ. У держав - членів ОДКБ є також взаємні союзницькі зобов'язання, наприклад, не нападати один на одного. Таджицька сторона всупереч союзничеству порушила той договір, вторглася з озброєними силами на нашу землю. З використанням артилерії, мінометів, вертольота вбивала громадян, зруйнувала, спалила будинки, громадські об'єкти, за два дні зробила нелюдські діяння, що виходять за межі. Надійшла не як союзник, а як ворог. Ця подія відбулася під час головування Республіки Таджикистан в ОДКБ, коли в Душанбе проходив саміт ради безпеки ОДКБ. Цікаво, що члени організації розійшлися мовчки, ніби води в рот набрали, особливо цікаво мовчання зазнала агресії киргизької сторони. У цій події цілком ОДКБ, яка вважається її главою Росія, черговий головуючий член Республіка Таджикистан зазнали надзвичайно великим репутаційних втрат. З точки зору світової спільноти, з'явилася велика сумнів в ефективності ОДКБ. І до цього в Нагірно-Карабахському конфлікті ОДКБ не змогла зіграти ніякої вирішальної ролі. Внаслідок цього стало актуальним питання «потрібна чи ні ОДКБ?», Зароджується невдоволення народів держав - членів організації. Викрилося, що ОДКБ є тільки на папері, а в реальності немає. Багато слів сказано: «Не потрібна! Треба розпустити! Ми вийдемо! ». Легко вийти, розпуститися, нелегко заповнити інформацію, що з'явилася на її місці порожнечу. Долю ОДКБ повинні вирішити її члени. В першу чергу питання ребром треба ставити перед Росією, яка зображує себе крутий. ОДКБ потрібна не тільки таким маленьким членам, як ми, а в першу чергу потрібна російським. Якщо росіяни не припинять своє бездумне ставлення до союзників, то буде посилюватися тенденція: «Ми вийдемо, до іншого приєднаємося, навіщо потрібна марна організація?». Якщо ОДКБ розсиплеться, тоді буферні зони звузяться, Росія ослабне. І у нас посилиться небезпека. Тому в будь-якому випадку, як то кажуть, чим нічого, нехай буде хоч таке, зараз ОДКБ потрібна. Треба сісти поруч, безпосередньо порадитися, виправити недоліки, і перетворити на впливову, а найголовніше, що гарантує безпеку організацію. Кияз Молдокасимов, історик: «Керівнику Киргизстану президенту Жапарова варто було б спрямувати рішучу заяву щодо цієї організації» - Те, що Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) не виступила із звинуваченням військової агресії Таджикистану в Баткені, розкрило її обличчя. До того ж, на превеликий жаль, в цьому році Таджикистан головує в даній млявої організації, що працює тільки в інтересах однієї держави. Остаточно знищило довіру до організації також мовчання країн - членів організації. Тому керівнику Киргизстану президенту Жапарова варто було б спрямувати рішучу заяву щодо цієї організації.

Асикбек Оморов, дослідник історії: «Ще більше роздратування у народу викликало участь одного лише Емомалі Рахмонова з країн СНД на параді Перемоги 9 Травня» - Стало поганим справою, що ОДКБ, бачачи, знаючи про це кривавому подію, що не придивилася, промовчала. У кожної людини з'явилася ідея «кому потрібна така організація?». З одного боку, дізнавшись, що ці справи стали заходом, організованим Російською Федерацією, спеціально підбурювати Республіку Таджикистан. Ще більше роздратування у народу викликало участь одного лише Емомалі Рахмонова з країн СНД на параді Перемоги 9 Мая. Думка «схоже, обидві сторони об'єдналися і зробили справу» з'явилася у кожної людини, викликала роздратування у народу.

Нургази Анаркулов, журналіст: «Чому наш представник в ОДКБ часом не звинуватив Таджикистан в агресії, не зажадав розглянути це питання?» - Говорячи відкрито, для більшості з нас стало несподіванкою відкрите напад Таджикистану, агресивна атака на киргизьку землю в процесі проходження саміту Організації договору про колективну безпеку. Ми не зрозуміли. Прибулі на саміт ОДКБ розмовляли, разом фотографувалися як ні в чому не бувало, а потім роз'їхалися. Особливо нас обурило прохолодне ставлення Росії, якій ця організація необхідна як повітря і вода, що ні сподобилася стримати таджицьку владу. Оголошені при створенні організації цілі розбиті в пух і прах, зникли. Повністю порушені пункти договору, підписані державами-членами. Вибачте, лайна не варто в ньому пакт про взаємний ненапад. Через це не тільки в нашій країні, але і в інших державах-членах народ теж ставить питання про необхідність організації. Отже, Росія використовує ОДКБ тільки в потрібному собі випадку, а коли біда наздоганяє інших, то панує могильна тиша. В реальності саміт повинен був перерватися, а беруть участь в ньому глави делегацій повинні були обговорити події на киргизько-таджицькому кордоні, зробити заяву. Це перше. По-друге, чому наш представник в ОДКБ часом не звинуватив агресію Таджикистану, не зажадав розглянути дане питання? Коль не впорався з цією справою, схоже, він недоумок, просто отримує зарплату. Само собою, таджицька влада піднялася духом від мовчання ОДКБ, вона використовувала важке озброєння. Отже, повинна схаменутися і киргизька влада. Доки ми будемо ганчіркою держав? Якщо приймемо політичне рішення і вийдемо, тільки тоді з нами будуть рахуватися. Поки не буде зроблено такий відкритий крок, ми продовжимо залишатися приниженими. Не потрібна нам така організація, яка не варта ламаного шеляга.

Адилет Айтікеев, журналіст: «Організації як ОДКБ, ЄврАзЕС створено тільки для контролю нашої свободи» - Не треба такої організації. Організації як ОДКБ, ЄврАзЕС створено тільки для контролю нашої свободи. Якийсь користі я не бачу. Аділь Турдукулов, цивільний активіст: «Ми є зброєю Росії» - Ваше питання дуже обгрунтований. Слід підкреслити, ця організація на території Центральної Азії не робить ніяких дій. Ми всі бачимо переважно тільки посилення впливу Росії в цьому регіоні. Тому ця організація потребує реформи. Тут повинна бути створена можливість не тільки однієї Росії, а й іншим членам говорити, доводячи свою позицію.

висновки:

Очевидно, що ОДКБ вичерпав свій потенціал. Єдиною можливістю для країн, які перебувають у сфері геополітичних інтересів РФ є їх приєднання до НАТО - військово-політичного блоку, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Відповідно до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, свободи особистості, верховенства права та мирного розв'язання конфліктів і підтримує ці цінності в усьому євроатлантичному регіоні. Основоположним принципом Альянсу є спільність поглядів між північноамериканськими та європейськими членами НАТО, які поділяють однакові цінності і інтереси і віддані справі збереження демократичних принципів, робить нероздільною безпеки Європи і Північної Америки. Альянс стоїть на захисті своїх країн-членів від загрози агресії: головним військово-політичним принципом організації є система колективної безпеки, тобто загальних організованих дій всіх її членів у відповідь на напад ззовні.



