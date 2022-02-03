«Омікрон» небезпечний для дітей

За словами голови комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, новий штам коронавірусу «Омікрон» продовжує поширюватися в країні з блискавичною швидкістю. У той самий час таку динаміку очікували лікарі і наголошували, що нова хвиля має стати останньою після того, як усі перенесуть захворювання на «Омікрон».

Проте Радуцький розповів про найнегативніший прояв нового штаму – важкий перебіг хвороби у дітей. За статистикою, вік більшості хворих дітей, що поступають до лікарень, варіюється від 10 до 14 років.

"Омікрон" має набагато гіршу річ, ніж минулі варіанти - на нього дуже важко хворіють діти, чого не було - при тих штамах діти практично не хворіли. Але сьогодні діти, на жаль, дуже тяжко переносять «Омікрон». І ми це бачимо із завантаженості ліжок. Якщо доросле ліжко загалом по країні завантажено трохи більше 30%, то дитяче ліжко, на жаль, завантажене у деяких регіонах на 70-80%”, - розповів Радуцький.

Така тенденція просто зобов'язує МОЗ України розпочати вакцинувати дітей так само як і дорослих. Тести, а також практики показали, що щеплення для дітей не є небезпечними. Вони допомагають підростаючому поколінню або зовсім не заражатися COVID-19, або легко переносити хворобу.

За умови, що «Омікрон» демонструє себе більш агресивно до молодшої вікової групи, батькам необхідно замислитися про те, щоб зважитися на вакцинацію дітей. Про це слід серйозно замислитись і уряду України.