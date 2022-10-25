Окупанти замінували Каховську ГЕС

22:26 24 жовтня Київ, Україна

Неминуча відступ російських військових з правобережжя, здається очевидним уже всім. Все частіше з'являється інформація про звільнення терористів чи то з одного населеного пункту Херсонської області, чи то з іншого. Колаборанти ще тиждень тому вивезли свої родини та заощадження до Криму, а цього тижня розпочалася та триває евакуація мирного населення з Херсона та найближчих населених пунктів.

Раніше, у вересні, з'являлася інформація про неофіційні переговори окупаційного угруповання військ та українського командування на півдні України. Не виключено, що могли бути укладені деякі домовленості щодо виходу терористів із правобережної частини Херсонської області. Якщо це так, то дозвіл української сторони на проведення евакуації мирного населення, хай і під керівництвом терористів, є максимально гуманним рішенням, адже це виключає втрати як військових, так і цивільних. На користь цієї теорії також говорить тимчасова пауза на південному фронті, але не натяки ЗСУ, що припиняються, про швидке звільнення Херсона.

У той же час, це лише теорія. За фактом – масова втеча окупантів може свідчити про реальні плани підриву греблі Каховської ГЕС. В результаті, Дніпро розіллється, більша частина територій виявиться тимчасово підтоплена, наступ ЗСУ припиниться в цьому районі на кілька тижнів. Без перебільшення це стане техногенною катастрофою серйозних масштабів, на яку здатні виключно терористи.