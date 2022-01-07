Окупанти сповільнили процедуру паспортизації

Паспортизація на окупованих Росією територіях Донбасу сповільнила свої темпи. Насамперед це пов'язують із набранням чинності законом про обов'язкову здачу дактилоскопії при отриманні паспортів маріонеткових республік, а також при отриманні українців на захоплених територіях паспортів Російської Федерації. Крім того, активна видача документів країни агресора розпочалася перед виборами до Держдуми РФ. Тепер же вибори пройшли і прискореного отримання паспортів Росія не потребує.

Кремль не надто зацікавлений у приєднанні захоплених ним східних земель України. У Росії також не надто зацікавлені у добробуті громадян ОРДЛО. Як люди, так і окуповані території використовуються Кремлем для лобіювання своїх питань у діалогах із Заходом. Вибираючи російську сторону, українці, які проживають на окупованих територіях, ризикують залишитися біля “розбитого корита”, так само, як мешканці молдавського Придністров'я. Ситуація із паспортизацією на Донбасі доводить, що Росія не хоче, щоб українські території входили до складу РФ, а люди ставали громадянами Росії.