Окупанти в паніці: 12 громадян України хочуть покарати за «блокаду Криму»

Про це повідомив «віце-спікер» «парламенту» окупованого Криму Юхим Фікс, а саме, що робоча парламентська група в четвер, 29 квітня звернулася до ФСБ і слідком РФ з проханням порушити кримінальну справу стосовно 12 громадян України «за водну блокаду» півострова .

До числа «винних» окупанти зарахували: екс-депутати Ради Андрій Сенченко і Рефат Чубаров, Ігор Луценко і Володимир Парасюк, діючий Мустафа Джемілєв, бізнесмен і колишній віце-прем'єр кримського уряду Ленур Іслямов, колишній постпред глави України Борис Бабин, колишній український лідер Петро Порошенко, екс-президент України Леонід Кравчук, екс-керівник держагентства водних ресурсів України Василь Сташук, голова Херсонської обласної держадміністрації Андрій Путілов і голова районної держадміністрації Генічеська Олександр Воробйов.

За словами окупанта Юхима Фікса, мова йде про водну, енергетичної, продовольчої і транспортної блокадах.

Дивно, дуже дивно ... що непрохані гості думають, що господарі своєї землі, патріоти своєї Батьківщини, свого народу можуть заподіяти шкоду, ущемити права і свободу своїх побратимів, однодумців, рідних, які проживають на території Криму.