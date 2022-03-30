Окупанти спалюють тіла вбитих у плавильних печах

За кілька днів до початку війни з'явилася інформація, що рашисти привезли до кордонів України мобільні крематорії. Тепер вони їх використовують, щоб не передавати тіла загиблих окупантів рідним, не виплачувати компенсації та приховати реальні втрати на війні.

За словами правозахисника Марка Фейгіна, не всіх загиблих спалюють у печах: “Частину тіл передають рідним, але частину просто знищують поблизу кордону. Мобільні крематорії погано справляються із завданням, тому окупанти використовують плавильні печі у Ростові”.

Все це робиться "на благо великого і жахливого" господаря Кремля і щоб інформація "про втрати" від Міноборони РФ відповідала дійсності. Але все одно тіл приходить багато. Тоді чому ніхто з рідних та близьких нічого не робить, щоби протистояти кривавому режиму – не зрозуміло. Мабуть, для них це норма, коли навіть мертвою людиною володіє держава як своєю особистою власністю і може безкарно спалювати в крематоріях або плавильних печах заводів.. В цьому випадку важко називати людьми тих, хто знищує тіла і тих, хто спокійно приймає.