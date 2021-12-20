Окупанти системно порушують права кримчан

Окупаційна влада часто застосовують до них норми регулювання відносин із зовнішніми мігрантами, що тягне за собою обмеження свободи пересування, працевлаштування та надання медичної допомоги, а також адміністративні покарання.

Кримська правозахисна група провела аналіз практики застосування в Криму в 2020 році статті 18.8 КоАП (Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування (проживання) в Російській Федерації). Ця стаття найбільш часто застосовується владою РФ в Криму для переслідування громадян України, які не мають паспорта РФ.

Кримської правозахисною групою було задокументовано інформація про винесення в "судах" Криму 718 постанов про призначення покарання за ст. 18.8 КоАП РФ і вивчена інформація про результати 568 з них. "Суди" другої інстанції скасували тільки 5 таких рішень, інші - залишилися в силі.

На відміну від 2019 роки кількість таких справ знизилася, що пов'язано з пандемією СОVID-19 і введенням в зв'язку з цим норми, що дозволяє перебувати в Криму після закінчення 90 діб з моменту прибуття на період дії "режиму підвищеної готовності" (Указ президента РФ № 274 від 20.04.2020). Цю динаміку чітко видно на графіку винесення постанов по ст. 18.8 КоАП протягом 2020 року. З 718 постанов 481 було винесено в січні-березні та грудні.

з 568 опублікованих постанов по ст. 18.8 КоАП РФ, щонайменше, 312 винесені стосовно громадян України, 138 - щодо іноземних громадян, а також 118 - щодо осіб, громадянство яких не вдалося визначити. Слід зазначити, що влада РФ притягували до відповідальності і іноземних громадян, які на момент окупації мали українське дозвіл на перебування на території України.

Всі рішення, винесені за ст. 18.8 КоАП, постановляють покарання у вигляді штрафу. Загальна сума штрафів за ст. 18.8 КАП РФ в Криму в 2020 році склала не менше 1 520 000 рублей. Покарання у вигляді штрафу влади РФ виносили і щодо громадян України, які після окупації отримали посвідку на проживання за російським законодавством, але не подали щорічне повідомлення в ФМС РФ.

Серед 568 вивчених постанов в 170 з них крім штрафу було призначено додаткове покарання у вигляді видворення з Криму. У 2020 році мінімум 62 рішення про видворення було винесено стосовно громадян України.

Результати моніторингу КПГ показують, що в 2020 році найбільша кількість рішень про видворення виносили "суди" Ялти, Алушти, Євпаторії, Судака. Як і в 2019 році в рамках моніторингу зафіксовано високий відсоток рішень про видворення в судах південного берега Криму в порівнянні з кількістю подібних рішень в інших районах. Наприклад, в Судаку з 10 рішень 8 - це постанови про видворення, тоді як в Червоногвардійському районі з 31 рішення немає жодної постанови про видворення. У Ялті відкрито найбільшу кількість виробництв по ст. 18.8 (85 з 718 по всьому півострову), і майже третина з усіх рішень - видворення (52 з 171). Також «Ялтинський міський суд» став єдиним в 2020 році судом, в якому виносилися рішення про примусове видворення з приміщенням в центр утримання іноземців.

КПГ заявляє, що депортація громадян України з окупованої території АР Крим та м. Севастополь порушує норми міжнародного гуманітарного права, право на свободу пересування і право на повагу до приватного і сімейного життя, т до внаслідок депортації відбувається розлучення з сім'ями.