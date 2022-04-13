Окупанти програли супутникову війну

Минув той час, коли можна було завалити ворога незліченною кількістю погано озброєних військ і під натиском гарматного м'яса змусити капітулювати. Повсюдна корупція призвела до великих втрат рашистів та мізерного обмундирування. Безумовно, українські військові брали в полон і знищували спецпідрозділи, озброєні за останнім словом техніки, проте рядові солдати, в масі своїй, понад 76% не становлять небезпеки, окрім як для мирного беззбройного населення України.

Такими ж застарілими виявилися й супутники рашистів, які дісталися ще з часів СРСР.

Літаки окупантів не можуть знищити цілі, що пересуваються, а також відчувають труднощі в нанесенні удару по стаціонарним об'єктах, так як використовують карти 30 річної давності і систему координат 1942 року. Тому рашисти шукають проросійських громадян України, щоб ті розставляли мітки по об'єктах завдання ударів або змушені відправляти в тил українським військовим диверсійні групи, щоб вони коригували артилерійські та авіаційні удари.

Оскільки у рашистів залишилося лише кілька супутників оптичного спостереження, які незабаром також припинять своє існування, їм доводиться покладатися на фото та відео, зняті українськими очевидцями ударів.. Тому уряд України ввів покарання за поширення такого роду контенту.

Проблеми із супутниковим зв'язком також вказують на те, що окупанти змушені переходити на незахищені канали зв'язку, після чого українські спецслужби перехоплюють розмови рашистів.

Очевидно, що “бункерний” програв війну навіть у космосі, а військове керівництво ніби взагалі не розглядало супутниковий зв'язок як проблему. Ще один доказ того, що окупанти діють у своєму улюбленому стилі - "навмання".