Окупанти зізналися у підриві КАХОВСЬКОЇ ГЕС

Відповідне повідомлення з'явилось у Telegram-каналі підрозділу.

"Безперечно, підрив дамби це екологічна катастрофа, яка зокрема не пройде повз росію. Загроза масштабного наступу противника була дуже великою, і Херсонський напрямок мав відіграти важливу роль у цьому наступі. Як я писав ще в листопаді, у такому разі підрив неминучий. Але... Ми трохи прорахувалися, і наслідки такої неконтрольованої дії вже скоро призведуть до значних втрат територій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року рашисти з 205 бригади ЗС рф повідомили, що замінували Каховську ГЕС та підірвуть в разі просування противника.

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. В Укргідроенерго повідомили, що станція повністю зруйнована та відновленню не підлягає.

Українські партизани із руху «АТЕШ» опублікували список військовослужбовців збройних сил рф, які брали участь у мінуванні дамби Каховської ГЕС.

Список мовою оригіналу.

Список военнослужащих 1 батальона 205 мотострелковой бригады, принимавших участие в заминировании каховской ГЭС еще весной прошлого года:



Командир взвода, ст. лейтенант Рамазанов Рустам Рамазанович

Командир роты, ст. лейтенант Марзаев Валерий Владимирович

Заместитель командира роты по РЛС ст. лейтенант Сосновый Владислав Юрьевич

Командир взвода, ст. лейтенант Гуз Иван Юрьевич

Командир взвода ст. лейтенант Смирнов Олег Владимирович

Командир взвода, лейтенант Подледнев Валерий Алексеевич

командир роты, капитан, Плотников Роман Викторович,

Зам командира роты, ст. лейтенант, Нурмагомедов Забит Камилович,



СПИСОК личного состава инженерно-саперного батальона в районе 2 БТГр:

подполковник Щёлоков Максим Александрович

капитан Бибихин Евгений Алексеевич

ст. лейтенант Тарасенко Евгений Сергеевич

ст. прапорщик Гаджикеримов Шахламаз Сулейманович

рядовой Сулейманов Магомедкамиль Ибакович

ст. сержант Султанов Айнув Хамидович

рядовой Гасанов Арсен Лазирович

рядовой Моисеенко Никита Максимович

рядовой Феденков Данил Евгеньевич

рядовой Аветян Гарегин Каренович

мл. сержант Каргаев Шамиль Бесланович

ст. сержант Гамзатов Эдуард Идрисович

ст. сержант Манджиев Павел Андреевич

ст. сержант Рамазанов Расим Зейнутдинович

ст. сержант Меджидов Даир Меджидович

рядовой Халатов Салим Джабирович

ст. сержант Ашурбеков Тимур Гасанбалаевич

ефрейтор Ганкаев Бекхан Айнутдинович

ефрейтор Урумов Замир Муратович

ст. сержант Даудов Заур Магомедович

сержант Болотников Дмитрий Игоревич

сержант Магомедов Руслан Рамазанович

ефрейтор Рублев Олег Сергеевич

мл. сержант Бетин Олег Павлович

ефрейтор Фомин Евгений Сергеевич

мл. сержант Исмаилов Арсен Ахмедович