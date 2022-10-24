Окупанти прикриваються мирним населенням

12:15 24 жовтня Київ, Україна

Багатокілометрова черга із сотень авто у районі тимчасово окупованої Василівки, Запорізької області, залишається там із весни. Люди змушені цілодобово чекати на дозвіл терористів проїхати у бік Запоріжжя. Деякі гинуть від нестачі їжі, медикаментів, перепаду температур. Причина проста – жива черга захищає окупантів від обстрілів артилерії та ракет ЗСУ.

За весь час окупації Васильєва була атакована українськими захисниками лише після отримання високоточних «HIMARS». Жива черга також не дає можливості розпочати наступ ЗСУ на цій ділянці, оскільки неминуче загинуть багато мирних жителів, які бажають виїхати з-під окупації.

По суті люди залишаються заручниками. Жахлива, але банальна ситуація, коли маєш справу з терористами.