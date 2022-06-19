Окупанти віддають перевагу суїциду повернення в Україну

Журналіст Роман Цимбалюк не один рік працював кореспондентом у Росії. За його словами, санаторії Міноборони РФ Підмосков'я переповнені. Окупанти, з різним ступенем тяжкості пораненнями, проходять там реабілітацію і сподіваються більше ніколи не опинитися в Україні. Проте, після того, як в одному із закладів командування заявило, що відправить бійців назад на фронт, десятки солдатів перерізало собі вени.

Війна всіх змінює. Багато хто ламається. Деякі божеволіють. Проте українські захисники, одержуючи поранення, здебільшого рвуться назад у бій, бо розуміють, за що воюють. Російські солдати, одурманені пропагандою, приїхавши в Україну, усвідомили, що військове та політичне керівництво країни їх обдурило. Ті, хто насправді хоче воювати, є меншістю і здебільшого ними рухає сама ідея війни, а не ті “мети”, які проповідують пропагандисти.

Крім того, небажання повертатися свідчить про катастрофічний рівень підготовки армії агресора. Перерізавши собі вени, солдати зробили вибір між легкою та болісно-страшною смертю. Це означає, що вони розуміли свою долю. Тобто, в черговий раз стає зрозумілим, що “друга армія світу” – не більше ніж гасло пропагандистів.

На війні ніхто не почувається в безпеці, однак рівень технічної підготовки дає впевненість у власному виживанні з великою ймовірністю. Дивлячись на те, в якому обмундируванні часом воюють солдати армії агресора, яку їжу вживають, дії їх командування, використання розконсервованої застарілої техніки, не важко пояснити бажання росіян померти в ліжку, чим горіти в танку або бути розірваним на шматки.