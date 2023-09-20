Окупанти ґвалтують росіянок

06:54 29 серпня Київ, Україна

Страшні новини про десятки зґвалтованих жінок і дівчаток в українських містах шокували більшість населення цивілізованих країн. Важко було усвідомлювати, що людина, хай навіть окупант, може опуститися до рівня шаленої тварини, отримавши в руки зброю і втративши контроль вищого керівництва. Але вже тоді, переживаючи шок від того, що сталося, експерти прогнозували зростання кількості згвалтувань у Росії в найближчому майбутньому.

Так і сталося. 2022 року кількість кримінальних справ порушених проти військових на території РФ збільшилася до 110. Як мінімум половина постраждалих, це діти та підлітки. Цього року динаміка минулого року залишилася незмінною. З січня до серпня вже зафіксовано 64 справи про сексуалізовані злочини солдатів агресора. Про кількість тих жертв, які замовчують сексуальне насильство, залишається лише гадати.

Росія сама створила ціле покоління неадекватного населення. Після повернення окупантів з війни, показники лише збільшуватимуться.